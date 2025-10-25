சபரிமலை தங்கக் கவச மோசடி: பெங்களூரு, பெல்லாரியில் சோதனை; தங்கக் கட்டிகள் பறிமுதல்!
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் நடந்த தங்கக் கவச மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றியின் பெங்களூரு குடியிருப்பு மற்றும் கா்நாடகத்தின் பெல்லாரியில் உள்ள நகைக் கடையில் சிறப்பு விசாரணைக் குழு (எஸ்ஐடி) சனிக்கிழமை தீவிர சோதனை நடத்தியது.
2019-ஆம் ஆண்டில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் கருவறைக் கதவுகள் மற்றும் துவாரபாலகா் சிலைகளின் தங்கக் கவசங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன. புதுப்பிப்புக்குப் பிறகு கவசங்களின் எடை குறைந்தது கேரள உயா்நீதிமன்ற விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, உயா்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி எஸ்ஐடி அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த விவகாரம் தொடா்புடைய இரண்டு வழக்குகளை விசாரித்துவரும் எஸ்ஐடி, தங்கக் கவசங்களின் புதுப்பிப்புச் செலவுகளை ஏற்றுக்கொண்ட பெங்களூரைச் சோ்ந்த தொழிலதிபா் உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றி மற்றும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரியத்தின் முன்னாள் நிா்வாக அதிகாரி பி. முராரி பாபு ஆகியோரைக் கைது செய்தது.
இந்நிலையில், உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றியின் பெங்களூரு ஸ்ரீராம்புரா குடியிருப்பு மற்றும் அவா் முன்னா் பணியாற்றிய அதே பகுதியில் உள்ள ஐயப்பன் கோயில் ஆகியவற்றில் எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
மேலும், தங்கக் கவசங்களுக்கு தங்க முலாம் பூசுவதற்காக உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றிக்கு நிதியளித்த கோவா்த்தனுக்குச் சொந்தமான பெல்லாரியில் உள்ள நகைக் கடையிலும் எஸ்ஐடி சோதனை நடத்தியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அங்கிருந்து பல தங்கக் கட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம், 2019-இல் தங்க முலாம் பூசுவதற்காக அனுப்பப்பட்ட துவாரபாலகா் சிலைகளின் தங்கக் கவசங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதா என்பது இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
விசாரணையின் அடுத்தகட்டமாக, தங்கக் கவசங்களின் புதுப்பிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட சென்னை ‘ஸ்மாா்ட் கிரியேஷன்’ அலுவலகத்துக்கு உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றி அழைத்துச் செல்லப்படவுள்ளாா்.
‘திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வத்தின் தோல்வி’...: ‘தங்கக் கவசங்கள் புதுப்பிக்கப்படுவது தொடா்பாக நீதிமன்றத்துக்கும், தேவஸ்வம் சிறப்பு ஆணையருக்கும் தகவல் தெரிவிக்காதது திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் (டிடிபி) அதிகாரிகளின் தோல்வி’ என்று டிடிபி தலைவா் பி.எஸ். பிரசாந்த் குறிப்பிட்டாா்.
மேலும், அவா் கூறியதாவது: ஐயப்பனின் தங்கத்தை ஒரு சிறு தானியம் அளவுகூட இழக்கக் கூடாது. எஸ்ஐடி திருப்திகரமான விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இழந்த தங்கம் மீட்கப்படும் என்பதில் முழு நம்பிக்கையுள்ளது.
இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட உண்ணிகிருஷ்ணன் போற்றியுடன் என்னைத் தொடா்புபடுத்த முயற்சிகள் நடக்கின்றன. ஆனால், அத்தகைய எந்தத் தொடா்பும் இல்லை. வாரியத்தில் யாருக்கு இந்த மோசடியில் தொடா்பு இருந்தாலும், எஸ்ஐடி அதைக் கண்டறியும் என்றாா்.
இவ்விவகாரம் தொடா்பாக உயா்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரித்ததில்தான், தங்கக் கவசங்களில் மோசடி நடந்தது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாஜக போராட்டம்
சபரிமலை கோயில் தங்கக் கவச மோசடியைக் கண்டித்து, கேரள தலைமைச் செயலகம் முன் மாநில பாஜகவினா் இரவு பகலாக தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
பாஜக மாநிலத் தலைவா் ராஜீவ் சந்திரசேகா், மற்ற தலைவா்கள் மற்றும் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு முதல் தலைமைச் செயலகம் முன் சாலையில் அமா்ந்து, அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
போராட்டத்துக்கு இடையே பேசிய பாஜக மாநிலப் பொதுச் செயலா் அனூப் ஆன்டனி ஜோசப், இந்த மோசடிக்குக் காரணமான குற்றவாளிகளை அரசும், முதல்வா் பினராயி விஜயனும் பாதுகாக்க முயற்சிப்பதாக குற்றஞ்சாட்டினாா்.