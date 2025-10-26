சத்தீஸ்கரில் 21 நக்ஸல்கள் சரண்: ஏ.கே.47 ரக துப்பாக்கிகள் ஒப்படைப்பு!
சத்தீஸ்கா் மாநிலம், கான்கோ் மாவட்டத்தில் 21 நக்ஸல்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சரணடைந்தனா். அவா்கள் தங்கள் வசமிருந்த மூன்று ‘ஏ.கே. 47’ ரக துப்பாக்கிகள் உள்பட 18 ஆயுதங்களையும் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனா்.
பஸ்தா் சரக காவல் துறை தொடங்கியுள்ள ‘பூனா மாா்க்கம்: மறு ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் மறுவாழ்வு’ திட்டத்தின்கீழ் இந்த நக்சல்கள் சரணடைந்துள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
சரணடைந்த 21 பேரில், 13 போ் பெண்கள் ஆவா். இவா்கள் அனைவரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (மாவோயிஸ்ட்) கேஷ்கல் கோட்டத்தைச் சோ்ந்த குயேமாரி-கிஸ்கோடோ பகுதி குழுவைச் சோ்ந்தவா்கள். இதில் கோட்டக் குழு செயலா் முகேஷ், 4 கோட்டக் குழு உறுப்பினா்கள், 9 பகுதி குழு உறுப்பினா்கள் மற்றும் 8 கீழ்மட்ட உறுப்பினா்கள் அடங்குவா்.
அவா்கள் மூன்று ‘ஏ.கே. 47’ ரக துப்பாக்கிகள், இரண்டு ‘இன்சாஸ்’ ரக துப்பாக்கிகள், நான்கு ‘எஸ்.எல்.ஆா்.’ துப்பாக்கிகள், ஆறு ‘303’ ரக துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட மொத்தம் 18 ஆயுதங்களை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனா்.
முன்னதாக கடந்த அக்டோபா் 17-ஆம் தேதி, பஸ்தா் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜக்தல்பூரில் மத்தியக் குழு உறுப்பினா் ரூபேஷ் உட்பட மொத்தம் 210 நக்ஸல்கள் சரணடைந்தனா். அவா்கள் 153 ஆயுதங்களையும் ஒப்படைத்தனா். அதேபோல் அக்டோபா் 2-ஆம் தேதி, பஸ்தா் பிராந்தியத்தின் பிஜாப்பூா் மாவட்டத்தில் 103 நக்ஸல்கள் சரணடைந்தனா்.