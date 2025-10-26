சுகாதாரம் தேசிய வளா்ச்சியின் ஒருங்கிணைந்த அங்கம்! குடியரசுத் தலைவா் வலியுறுத்தல்!
‘சுகாதார சேவை என்பது தேசிய வளா்ச்சியின் ஒருங்கிணைந்த அங்கம்; எந்தக் குடிமகனுக்கும் மருத்துவ வசதிகள் மறுக்கப்படக் கூடாது’ என்று குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு வலியுறுத்தினாா்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம், காஜியாபாதில் ‘யசோதா மெடிசிட்டி’ எனும் தனியாா் மருத்துவமனையை ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்து குடியரசுத் தலைவா் ஆற்றிய உரை:
சுகாதாரத் துறையில் பணிபுரியும் மருத்துவ வல்லுநா்கள் நாட்டுக்கும் சேவை செய்கிறாா்கள். அவா்களின் அா்ப்பணிப்பை நான் பாராட்டுகிறேன். சுகாதார சேவை என்பது நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு மிக அவசியம். மக்களை நோய்களில் இருந்து பாதுகாப்பதும், அவா்களின் ஆரோக்கியத்தை உயா்த்துவதும் அரசின் முக்கிய இலக்குகளில் ஒன்றாகும்.
நாடு முழுவதும் மருத்துவக் கட்டமைப்புகளையும் சேவைகளையும் அரசு விரிவுபடுத்தி வருகிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் ஆரோக்கியமான, வளா்ந்த இந்தியாவைக் கட்டியெழுப்ப உதவும். இந்தியா விரைவான வளா்ச்சிப் பாதையில் உள்ளது. ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த வளா்ச்சியை அடைய முடியும்.
தனியாா் துறையின் பங்களிப்பும் அவசியம்: உயா்தர மருத்துவ வசதிகள் நாட்டின் கடைக்கோடி மக்களுக்கும் கிடைக்க, தனியாா் துறை உள்பட அனைத்துத் தரப்பினரின் தீவிர பங்கேற்பு தேவை. எந்தக் குடிமகனுக்கும் மருத்துவ சேவைகள் மறுக்கப்படக் கூடாது. இந்த இலக்கை அடைய நல்ல தனியாா் மருத்துவ நிறுவனங்கள் உதவ முடியும்.
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பலரும் நாட்டின் வளா்ச்சிக்குப் பாடுபடுகின்றனா். அவா்களின் வாழ்க்கை விலைமதிப்பற்றது. அவா்களுக்கும் மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்க வேண்டும். சுகாதாரப் பொறுப்புடன் சமுதாய பொறுப்பையும் நிறைவேற்றுவது மருத்துவ நிறுவனங்களின் முக்கியக் கடமையாக இருக்க வேண்டும்.
மருத்துவா் பி.என்.அரோரா தனது தாயாா் யசோதாவின் பெயரில் இந்த மருத்துவமனையைத் திறந்துள்ளாா். வணிகங்களுக்குத் தாயின் பெயரைச் சூட்டுவது இந்தியப் பாரம்பரியத்தையும், சுதேசி உணா்வையும் காட்டுகிறது. இந்த மருத்துவமனை சுதேசி மனப்பான்மையுடன் மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் தனிக் கவனம் செலுத்தும் என்று நம்புகிறேன் என்றாா் குடியரசுத் தலைவா்.
‘ஆரோக்கியத்தில் உண்மையான அதிகாரம்’...: இந்த நிகழ்வில் மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங், உத்தர பிரதேச முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத், மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறை இணையமைச்சா் அனுப்ரியா படேல் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் பேசுகையில், ‘ஏழைகள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக அரசு அா்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறது. இந்தியாவின் உண்மையான அதிகாரம் அதன் குடிமக்களின் ஆரோக்கியத்தில்தான் உள்ளது.
2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை ஒரு வளா்ந்த நாடாக மாற்றுவதே அரசின் இலக்கு. அதற்கு ஆரோக்கியமான மக்கள் மிக அவசியம். பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் இந்தியாவின் சுகாதார அமைப்பு முற்றிலும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏழைகளுக்கு எட்டாக்கனியாக இருந்த தரமான மருத்துவம் இப்போது அவா்களின் அடிப்படை உரிமையாக மாறியுள்ளது.
‘ஆயுஷ்மான் பாரத்’ திட்டத்தின்கீழ், 10 கோடி குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து மூத்த குடிமக்களும் இந்தத் திட்டத்தில் அண்மையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.
நாட்டின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில், 2014-இல் 387-ஆக இருந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை இப்போது 800-ஆக உயா்ந்துள்ளது. எம்.பி.பி.எஸ். இடங்கள் 50,000-லிருந்து 1.2 லட்சத்துக்கும் மேலாக இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், 22 புதிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது; அவற்றில் 12 மருத்துவமனைகள் ஏற்கெனவே முழுமையாகச் செயல்படுகின்றன’ என்றாா்.