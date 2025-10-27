ஒடிஸாவில் அடுத்த 3 நாள்கள் கனமழை நீடிக்கும்..!

‘மோந்தா’ புயல் அக். 28-இல் கரையைக் கடக்கவுள்ள நிலையில், ஒடிஸாவில் அடுத்த 3 நாள்கள் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள புயல் சின்னம் அக். 28-ஆம் தேதி தீவிர புயலாக (மோந்தா) வலுப்பெற்று ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில் அக். 28 புயல் கரையைக் கடக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின்(புவனேசுவரம்) இயக்குநர் டாக்டர் மனோரமா மோஹண்ட்டி தெரிவித்திருப்பதாவது: “அக். 28 காலை புயல் தீவிரமடையக்கூடும். அக். 28 மாலை தொடங்கி இரவுக்குள் ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில், மசூலிப்பட்டினம் - கலிங்கப்பட்டினத்துக்கு இடையே காக்கிநாடாவுக்கு அருகில் புயல் கரையைக் கடக்கக்கூடும்.
புயல் கரையைக் கடக்கும்போது, மணிக்கு 90 - 100 கி.மீ. வேகத்தில்(அதிகபட்சம் மணிக்கு 110 கி.மீ. வேகம்) தரைக்காற்று வீசக்கூடும். இதனால், ஒடிஸாவில் அடுத்த 2 - 3 நாள்களுக்கு கனமழைப்பொழிவு இருக்க வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.
ஒடிஸாவுக்கு மிக கனமழைப்பொழிவு இருக்குமென வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து, அம்மாநிலத்தின் 30 மாவட்டங்களிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
