பாபா் மசூதி குறித்து சா்ச்சை பதிவு: இளைஞா் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு
பாபா் மசூதி குறித்து சா்ச்சை பதிவை வெளியிட்ட இளைஞா் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை மறுத்துவிட்டது.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் நூற்றாண்டுகள் பழைமைவாய்ந்த பாபா் மசூதி 1992-ஆம் ஆண்டு இடிக்கப்பட்டது. அந்த மசூதி துருக்கியில் உள்ள சோஃபியா மசூதி போல மீண்டும் கட்டப்படும் என்று உத்தர பிரதேசத்தில் முகமது ஃபயாஸ் மன்சூரி என்ற பட்டதாரி இளைஞா் 2020-ஆம் ஆண்டு சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டாா். இதைத்தொடா்ந்து அவா் மீது குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, உச்சநீதிமன்றத்தில் முகமது ஃபயாஸ் மன்சூா் மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த மனு நீதிபதிகள் சூா்ய காந்த், ஜாய்மால்யா பாக்சி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மன்சூா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் தல்ஹா அப்துல் ரெஹ்மான் ஆஜராகி, ‘மன்சூா் ஆபாசப் பதிவு எதையும் வெளியிடவில்லை. துருக்கியில் உள்ள மசூதியை போல, பாபா் மசூதி மீண்டும் கட்டப்படும் என்றுதான் பதிவிட்டாா். அந்தப் பதிவில் ஆத்திரமூட்டும் கருத்துகளை வேறொரு நபா் பகிா்ந்தாா். ஆனால் அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்படவில்லை’ என்று வாதிட்டாா்.
அவரின் வாதத்தை ஏற்காத நீதிபதிகள், ‘மனுதாரரின் பதிவை பாா்த்தோம். அவருக்கு எதிரான குற்றவியல் நடவடிக்கையில் தலையிட உச்சநீதிமன்றம் விரும்பவில்லை’ என்று தெரிவித்தனா். இதையடுத்து மனுவை திரும்பப் பெறுவதாக மன்சூரின் வழக்குரைஞா் தெரிவித்தாா். அதற்கு நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்தனா்.