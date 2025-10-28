வங்கக்கடலில் உருவாகி தீவிர புயலாக வலுப்பெற்ற ‘மோந்தா’ புயல், ஆந்திரத்தின் மச்சிலிப்பட்டினம் மற்றும் கலிங்கப்பட்டினம் இடையே காக்கிநாடாவுக்கு அருகில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கரையைக் கடந்தது.
இதன் தாக்கம் அண்டை மாநிலமான ஒடிஸாவிலும் இருந்ததால், 15 மாவட்டங்களில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
காக்கிநாடாவுக்கு அருகில் புயல் கரையைக் கடப்பது செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 7.30 மணியளவில் தொடங்கி, அடுத்த 3-4 மணி நேரத்துக்கு நீடித்தது. அந்தநேரத்தில், மணிக்கு 90 முதல் 110 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசியதோடு, தீவிர மழையும் கொட்டித் தீா்த்ததால், ஆந்திர கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டது.
ஒடிஸாவின் தெற்கு மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது. இதில் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவும், மரங்கள் விழுந்ததில் வீடுகள் சேதமடைந்தன.
தமிழகம் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபாா் தீவுகளுக்கு இடையே வங்கக்கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் ஆந்திரத்தை நோக்கி நகா்ந்து புயலாக உருவானது. மோந்தா எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்தப் புயல், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை தீவிர புயலாக வலுப்பெற்றது.
மோந்தா புயலின் தாக்கம் காரணமாக, ஆந்திரத்தில் திங்கள்கிழமை முதலே மழையின் தீவிரம் அதிகரித்து, கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்பட்டது. ஸ்ரீகாகுளம் முதல் நெல்லூா் வரையிலான கடலோர மாவட்டங்களில் இடைவிடாத பலத்த மழை பெய்தது.
அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு: செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8.30 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை, நெல்லூா் மாவட்டத்தில் உள்ள உலவப்பாடு பகுதியில் 12.6 செ.மீ. மழைப் பதிவானது. அதைத் தொடா்ந்து காவாலி (12.2 செ.மீ.), தாகடா்த்தி (12 செ.மீ.), சிங்கராயகொண்டா (10.5 செ.மீ.) ஆகிய பகுதிகளும் அதிக மழையைப் பெற்றன.
பெண் உயிரிழப்பு: பலத்த சூறைக்காற்றுடன் பெய்த மழையால் மரம் முறிந்து விழுந்ததில், பி.ஆா்.அம்பேத்கா் கோனசீமா மாவட்டத்தின் மாகனகுதெம் கிராமத்தில் பெண் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.
முன்னெச்சரிக்கை.....: புயல் பாதிப்புகளை எதிா்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, மாநில முதல்வா் என்.சந்திரபாபு நாயுடு அதிகாரிகளுடன் ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தி, அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் ஒருங்கிணைத்தாா்.
கடலோர மாவட்டங்களில், தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடா் மீட்புப் படை வீரா்கள் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டனா்.
நிவாரண முகாம்களில் 76,000 போ்: முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, 22 மாவட்டங்களில் உள்ள 403 மண்டலங்களுக்குப் பலத்த மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதால், மண்டல அளவில் 488 கட்டுப்பாட்டு அறைகள் திறக்கப்பட்டன.
தாழ்வான இடங்களில் வசிக்கும் மக்களைப் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றி, தங்க வைப்பதற்கு 22 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 3,174 நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டன. அதிகபட்சமாக, டாக்டா் பி.ஆா்.அம்பேத்கா் கோனசீமா மாவட்டத்தில் 650 மையங்களும், பாபட்லாவில் 481 மையங்களும், கிழக்கு கோதாவரியில் 376 மையங்களும் அமைக்கப்பட்டன.
சுமாா் 76,000 மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டனா். பல்வேறு இடங்களில் 219 மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டன.
வாகனப் போக்குவரத்துக்குத் தடை: கிருஷ்ணா, ஏலூரு, கிழக்கு கோதாவரி, மேற்கு கோதாவரி, காக்கிநாடா, பி.ஆா்.அம்பேத்கா் கோனசீமா மாவட்டங்கள் மற்றும் அல்லூரி சீதாராம ராஜு மாவட்டத்தின் சின்டூரு, ராம்பச்சோதாவரம் வருவாய் பிரிவுகளில் புயலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்ததால், செவ்வாய்க்கிழமை 8.30 மணி முதல் புதன்கிழமை காலைவரை வாகனப் போக்குவரத்துக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. அவசர மருத்துவச் சேவைகளுக்கு மட்டுமே விலக்கு அளிக்கப்பட்டது.
போக்குவரத்துத் தடையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு மற்றும் குடிநீா் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யுமாறு முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
கிராம மற்றும் வாா்டு செயலகங்களில் பயன்படுத்த 3,000 ஜெனரேட்டா்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. புயல் பாதித்த மாவட்டங்களில் உள்ள மக்கள் வீட்டிலேயே இருக்குமாறும், அவசியமற்ற பயணங்களைத் தவிா்க்குமாறும் அதிகாரிகள் வலியுறுத்தினா்.
1.76 லட்சம் ஹெக்டோ் பயிா்கள் சேதம்: புயலின் தாக்கத்தால் மாநிலத்தில் கடந்த 2 நாள்களாக பெய்த தொடா் மழையால், சுமாா் 1.76 லட்சம் ஹெக்டேரில் பயிரிடப்பட்ட பயிா்கள் நீரில் மூழ்கின.
இதுகுறித்து முதல்வா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘மாநிலம் முழுவதும் 38,000 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த தானியப் பயிா்களும், 1.38 லட்சம் ஹெக்டேரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த தோட்டக்கலை பயிா்களும் சேதமடைந்துள்ளன’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
52 விமானங்கள் ரத்து: மோந்தா புயல் காரணமாக, ஆந்திரத்தில் செயல்படும் விமான நிலையங்களில் மொத்தம் 52 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
விசாகப்பட்டினம் விமான நிலையத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் அனைத்து 32 விமானங்களும், விஜயவாடாவில் 16 விமானங்களும், திருப்பதியில் 4 விமானங்களும் செவ்வாய்க்கிழமை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
ரயில் சேவைகளும் பாதிப்பு: தென்மத்திய ரயில்வே மண்டலத்தில், திங்கள், செவ்வாய் ஆகிய இருநாள்களில் மொத்தம் 120 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே மண்டலத்தின் வால்டோ் கோட்டத்திலும் பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு, பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருதி மாற்றுப்பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டன.