“புதிய பிகார்”: இந்தியா கூட்டணியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு!

பிகார் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பிகாரில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மகாகாத்பந்தன் பெயரில் கூட்டணி அமைத்துள்ள காங்கிரஸ், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தை (ஆர்ஜேடி) உள்ளடக்கிய பிகாரின் முக்கிய எதிர்க்கட்சிகளால், ‘தேஜஸ்வியின் தீர்வு’ என்னும் பெயரில் 32 பக்கங்களை உள்ளடக்கிய தேர்தல் அறிக்கை இன்று(அக். 28) வெளியிடப்பட்டது.
முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என்னென்ன?
பிகாரில் இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைந்த 20 நாள்களில், குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை உறுதி செய்ய சட்டம் இயற்றப்படும் என்று அக்கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளரான தேஜஸ்வி யாதவ் அறிவித்துள்ளார்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒருவருக்கு அரசு வேலை.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் அமல்.
200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம்
அரசு நிர்வாகத்தில் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களாக பணியில் இருப்பவர்கள் நிரந்தரப் பணியாளர்களாக மாற்றப்படுவார்கள்
பிகாரில் தகவல் தொழில்நுட்பத்(ஐ.டி) துறையில் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்,
சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் (எஸ்இஇசட்) மூலம் திறன் சார் பணியிடஙக்ள் உருவாக்கப்படும்
வேளாண் துறை சார் தொழிற்சாலைகள், பால் வளத் துறை சார் தொழிற்சாலைகளிலும் திறன் சார் பணியிடஙக்ள் உருவாக்கப்படும்
உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுலா துறைகளிலும் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்.
மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ. 2,500 ஊக்கத் தொகையானது டிச. 1 முதல் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும்
2,000 ஏக்கரில் கல்வி நகரம் அமைக்கப்படும்
5 புதிய விரைவுச்சாலைகள் கட்டமைக்கப்படும்
சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ், விதவைகள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ. 1,500 வழங்கப்படும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 3,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படும் உள்ளிட்ட 25 அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பிகாா் சட்டப்பேரவைக்கு நவ. 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் அக். 20 முடிவடைந்தது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நவ. 14 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
