இந்தியா

நாட்டின் ஒற்றுமைக்காகப் பாடுபட்டவர் சர்தார் படேல்: தில்லி முதல்வர்!

நாட்டின் ஒற்றுமைக்காக சர்தார் வல்லபாய் படேல் தொடர்ந்து பாடுபட்டதாக தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா அஞ்சலி செலுத்தினார்.
முதல்வர் ரேகா குப்தா
முதல்வர் ரேகா குப்தா
Published on
Updated on
1 min read

நாட்டின் ஒற்றுமைக்காக சர்தார் வல்லபாய் படேல் தொடர்ந்து பாடுபட்டதாக தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா அஞ்சலி செலுத்தினார்.

அமைச்சர்கள் மஞ்சிந்தர் சிங் சிர்சா, பர்வேஷ் சிங் வர்மா ஆகியோருடன் காலையில் நடைபெற்ற 'ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம்' நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார்.

சர்தார் வல்லபாய் படேல் நாட்டின் ஒற்றுமைக்காகத் தொடர்ந்து பாடுபட்டதால், 'இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்' என்று அழைக்கப்பட்டார். இன்று, சர்தார் படேலின் 150வது பிறந்தநாளில், நாடு முழுவதும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஒற்றுமைக்கான ஓட்டத்தைக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார், மேலும் இந்த நிகழ்வில் தில்லி அரசு இரண்டு நாள் மெகா நிகழ்வையும் ஏற்பாடு செய்கிறது என்று முதல்வர் கூறினார்.

இந்தியாவின் முதல் உள்துறை அமைச்சராகவும் துணைப் பிரதமராகவும், 550க்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களை இந்திய ஒன்றியத்துடன் இணைத்த பெருமை படேலுக்கு உண்டு.

சர்தார் படேலின் 150வது பிறந்தநாளைக் குறிக்கும் வகையில் நாடு முழுவதும் தேசிய ஒற்றுமை தினக் கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவின் ஒற்றுமைக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பை நினைவுகூரும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில், குஜராத்தில் உள்ள கெவாடியாவில் உள்ள வல்லபாய் படேலின் சிலைக்கு முன்னால் பிரம்மாண்ட அணிவகுப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது, அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தினார்.

உலகக் கோப்பை அரையிறுதி வெற்றிக்காக இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு முதல்வர் ரேகா குப்தா வாழ்த்து தெரிவித்தார். இது ஒரு அற்புதமான வெற்றி என்று அவர் கூறினார்.

நவி மும்பையில் ஏழு முறை சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவின் சாதனைப் பயணத்தை நிறுத்தியதன் மூலம், இந்தியா தனது மூன்றாவது மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் நுழைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Friday paid tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, saying he constantly worked for the unity of the country.

இதையும் படிக்க: ஜம்மு-காஷ்மீரில் பள்ளிகள் செயல்படும் நேரம் மாற்றம்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

delhi CM
sardar patel

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com