தரமற்ற விதைகளின் விற்பனையைத் தடுக்க கடும் சட்டம்: மத்திய வேளாண் அமைச்சா் தகவல்
தரமற்ற விதைகளின் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தைத் தடுக்க கடுமையான பிரிவுகளுடன் புதிய சட்டம், அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சா் சிவராஜ் சிங் செளஹான் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தில்லியில் விவசாய உற்பத்தியாளா் அமைப்புகள் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவா், இது தொடா்பாக பேசியதாவது:
நாட்டில் 46 சதவீத மக்கள், தங்களின் வாழ்வாதாரத்துக்காக வேளாண் தொழிலையே சாா்ந்துள்ளனா். எனவே, விவசாயிகளுக்கு சிறந்த வருவாயை உறுதி செய்ய அரசு உயா் முன்னுரிமை அளிக்கிறது.
தரமற்ற விதைகளின் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்தைத் தடுக்கும் வகையில், கடுமையான பிரிவுகளுடன் புதிய சட்டம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது. அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் இச்சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
தரமற்ற மற்றும் போலியான விதைகளின் விற்பனையைத் தடுப்பதுடன், தரமான விதைகளை உறுதி செய்வதற்கான கட்டாய கண்காணிப்பு, சான்றிதழ் மற்றும் தர கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளில் கவனம் செலுத்துவதாக இச்சட்டம் இருக்கும்.
நாட்டில் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகள் அனுமதிக்கப்படாது; அதேநேரம், சிறந்த ரகங்களை உருவாக்கும் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விளைச்சலை அதிகரிக்க ஒருங்கிணைந்த பண்ணை நடைமுறைகள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.
நாடு முழுவதும் 10 லட்சம் விவசாய உற்பத்தியாளா் அமைப்புகள் உள்ளன. சுமாா் 53 லட்சம் விவசாயிகள், இந்த அமைப்புகளுடன் இணைந்துள்ளனா். இந்த எண்ணிக்கையை 2 கோடியாக உயா்த்த இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.