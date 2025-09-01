இந்தியா

ராகுல் காந்தியின் மனு: செப்.3ல் அலாகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் விசாரணை!

ராகுல்காந்தி தாக்கல் செய்த மனு மீதான அடுத்த விசாரணை செப்டம்பர் 3ல்ந நடைபெறுகிறது.
Allahabad HC to hear Rahul Gandhi
ராகுல் காந்திகோப்புப் படம்
வாரணாசி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தை அணுகிய காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி தாக்கல் செய்த மனு மீதான அடுத்த விசாரணை செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி அலாகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை நிர்ணயித்தது.

2024 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் சீக்கியர்கள் குறித்த ராகுலின் அறிக்கையின் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யக்கோரி வாரணாசியில் உள்ள எம்பி-எம்எல்ஏ சிறப்பு நீதிபதி இந்த வழக்கை ஏசிஜேஎம் நீதிமன்றத்திற்குத் திருப்பி அனுப்பினார்.

புகார்தாரர் நாகேஷ்வர் மிஸ்ராவின் வழக்குரைஞர் வேண்டுகோளின் பேரில், காங்கிரஸ் எம்.பி. தாக்கல் செய்த குற்றவியல் திருத்தம் மீதான விசாரணையை நீதிபதி சமீர் ஜெயின் ஒத்திவைத்தார்.

வாரணாசியில் வசிக்கும் மிஸ்ரா, கூடுதல் தலைமை ஜூடிசியல் மாஜிஸ்திரேட் (எம்.பி-எம்.எல்.ஏ) நீதிமன்றத்தில் ராகுலுக்கு எதிராக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யக்கோரி விண்ணப்பத்தைத் தாக்கல் செய்தார், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 28 ஆம் தேதி இந்த வழக்கை விசாரித்த பிறகு, அதை நிராகரித்த மிஸ்ரா, இந்த உரை அமெரிக்காவில் வழங்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டதால், இந்த விஷயம் அதன் அதிகார வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டது.

இந்த சீராய்வு மனுவை எம்.பி./எம்.எல்.ஏ நீதிமன்றம் சிறப்பு நீதிபதி ஜூலை 21, 2025 அன்று ஏற்றுக்கொண்டது. செப்டம்பர் 2024 இல், அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியின் போது, ​​காந்தி இந்தியாவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் சீக்கியர்களுக்கு நல்லதல்ல என்று கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது கருத்துக்கள் ஆத்திரமூட்டும் மற்றும் பிரிவினைவாதமானவை என்று கூறப்பட்டது.

வாரணாசியின் சாரநாத் காவல் நிலையத்தில் ராகுலின் அறிக்கை தொடர்பாக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்ய மிஸ்ரா முயன்றார், ஆனால் அது வெற்றிபெறவில்லை.

வாரணாசி நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தவறானது, சட்டவிரோதமானது மற்றும் அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்டது அல்ல என்று வாதிட்டு, காங்கிரஸ் தலைவர் தற்போது அலாகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Allahabad High Court on Monday fixed September 3 as the next date of hearing on a petition filed by Congress MP Rahul Gandhi who has approached the court against an order of a Varanasi judge.

rahul gandhi

