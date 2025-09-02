பாகிஸ்தானுடன் தொடா்புடைய போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் கைது
ஜம்மு-காஷ்மீரின் சா்வதேச எல்லை வழியாக பாகிஸ்தானில் இருந்து ட்ரோன்கள் மூலம் போதைப்பொருள்களை கடத்தி வந்த 4 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
ஹிராநகா் செக்டாரில் உள்ள சான் தண்டா கிராமத்தில் சா்வதேச எல்லையொட்டி எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையுடன் (பிஎஸ்எஃப்) இணைந்து ஜம்மு-காஷ்மீா் காவல் துறை கடந்த ஜூலை 29-ஆம் தேதி மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில், ட்ரோன் மூலம் வீசப்பட்ட சுமாா் அரை கிலோ போதைப்பொருள் பொட்டலங்கள் மீட்கப்பட்டன.
இதையடுத்து, இந்தக் கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடா்புடைய சுக்விந்தா் சிங், அா்ஷதீப் சிங் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா். இவா்கள் இருவரும் சம்பா மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய திட்டத்தில் பணிபுரிந்து வருபவா்கள் ஆவா். இவா்களிடம் இருந்து மேலும் 411 கிராம் போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டது.
இந்தக் கடத்தல் சம்பவத்துக்கு மூளையாகச் செயல்பட்ட கதுவா மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஃபெரோஸ் தின் எனும் அல்லு என்பவரை காவல்துறையினா் தொடா்ந்து கைது செய்தனா். இந்த வழக்கில் மேலும் விசாரணை மேற்கொண்டதில், இந்தக் கும்பலின் நிதி பா்வா்த்தனைகளுக்குப் பொறுப்பான பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா். இவா் பாகிஸ்தான் கடத்தல்காரருடன் நேரடியாக தொடா்பு வைத்திருந்ததுடன், போதைப்பொருள் விற்பனை மூலம் கிடைத்த பணத்தை சட்டவிரோத வழிகளில் பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பியுள்ளாா் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது.
இதுதொடா்பாக கதுவா மாவட்ட காவல்துறை மூத்த கண்காணிப்பாளா் சோபித் சக்சேனா கூறுகையில், ‘கைது செய்யப்பட்டவா்கள் மிகவும் மோசமான குற்றவாளிகள். அவா்கள் ஏற்கெனவே 30 கிலோவுக்கும் அதிகமான போதைப்பொருளை பஞ்சாப் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீா் பகுதிகளில் கடத்தியுள்ளனா். இந்த வழக்கில் விசாரணை தொடா்கிறது. மேலும் பலா் கைது செய்யப்படலாம்’ என்றாா்.
இதேபோல், கதுவா மாவட்டத்தில் மற்றொரு வழக்கில் போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட 5 பேரை காவல்துறையினா் கைது செய்தனா். ஜம்மு-காஷ்மீரில் போதைப்பொருள் கடத்தலை ஒழிப்பதில் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், பொதுமக்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் எனவும் காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.