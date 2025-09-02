இந்தியா

இந்திய சில்லுகள் உலகளாவிய மாற்றத்தை உருவாக்கும்: பிரதமர் மோடி

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் சிறிய சில்லுகள் உலகில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்..
Small chips made in India will drive biggest change
பிரதமர் மோடி
Published on
Updated on
1 min read

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மிகச்சிறிய சில்லுகள் (சிப்) உலகில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.

தில்லியில் இந்திய செமிகான் 2025 தொடக்க விழாவில் பிரதமர் மோடி கலந்துகொண்டு பேசினார். அவர் பேசியதாவது,

உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் இந்தியாவின் வளர்ந்துவரும் பங்கை எடுத்துரைத்த அவர், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் சிறிய சில்லுகள் உலகின் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை. நாம் தாமதமாகத் தொடங்கினாலும், நம்மைத் தடுக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை என்று அவர் கூறினார்.

செமிகண்டக்டர் திட்டங்களில் 18 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உலகம் இந்தியாவை நம்புகிறது.

உலகப் பொருளாதாரத்தின் தலைவிதி ஒரு காலத்தில் எண்ணெய் கிணறுகளிலிருந்து எவ்வளவு பெட்ரோலியம் எடுக்கப்படுகிறது என்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று, உலகின் உண்மையான பலம் ஒரு சிறிய

சில்லுக்களில் மட்டுமே உள்ளது. இந்த சிப் அளவில் சிறியதாக இருக்கலாம். ஆனால் அது முழு உலகின் முன்னேற்றத்தையும் துரிதப்படுத்தும் சக்தியைக் கொண்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

உலகளாவிய செமிகண்டக்டர் சந்தை ஏற்கெனவே 600 பில்லியன் டாலர்களை எட்டியுள்ளது. வரும் ஆண்டுகளில் 1 டிரில்லியன் டாலர்களைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வளர்ச்சியே முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவை நோக்கி அதிகளவில் திரும்புவதற்குக் காரணம். இந்தத் துறையில் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தைத் தடுக்க முடியாது என்று பிரதமர் மோடி மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

Summary

Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said that the day is not far when the smallest chips made in India will drive the biggest change in the world. He added that even though India started late in the semiconductor sector but nothing can stop the country now.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

pm modi
Microchip

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com