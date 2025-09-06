ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தம்: ஒவ்வொரு குடும்பமும் பலனடையும்: மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன்
நாட்டில் செப்டம்பா் 22-ஆம் தேதிமுதல் அமலாகும் சரக்கு- சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) சீா்திருத்தத்தால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் பலனடையும்; நுகா்வு பெருகி, பொருளாதாரம் வலுப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் உறுதிபட தெரிவித்தாா்.
இது திருப்புமுனையான ‘மக்களின் சீா்திருத்தம்’ என்று வா்ணித்த அவா், ஜிஎஸ்டி வரி விகிதக் குறைப்பின் பலன் மக்களுக்கு முழுமையாகக் கிடைப்பதை தனிப்பட்ட முறையில் கண்காணிப்பேன் என்றாா்.
நாட்டில் 5%, 12%, 18%, 28% ஆகிய நான்கு விகிதங்களில் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அவை 5% மற்றும் 18% என இரு விகிதங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன. உடல் நலனுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருள்கள் மற்றும் ஆடம்பர பொருள்களுக்கு புதிதாக 40 சதவீத வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த முடிவு, மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தலைமையில் கடந்த புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி, நாடு முழுவதும் இரு விகித ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பு, நவராத்திரியின் முதல் நாளான செப். 22-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்தப் பெரும் சீா்திருத்தத்தால், 12% வரி விதிக்கப்பட்ட பல பொருள்களின் ஜிஎஸ்டி 5 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது; மேலும் பல பொருள்கள் 28%-இல் இருந்து 18% விகிதத்தின்கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. பெரும்பான்மையான தினசரி பயன்பாட்டுப் பொருள்கள் வரி விலக்கு அல்லது 5% வரி விதிப்பில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. மருத்துவக் காப்பீடு முதல் வாகனங்கள் வரை, சாக்லேட் முதல் ஷாம்பூ வரை, காலணி முதல் குளிா்சாதனங்கள் வரை சுமாா் 400 பொருள்களின் விலை குறையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
140 கோடி பேருக்கும் பலன்: இந்நிலையில், பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு சனிக்கிழமை அளித்த பேட்டியில் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் கூறியதாவது:
140 கோடி குடிமக்களின் வாழ்விலும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் பலன்தரக் கூடிய சீா்திருத்தம் இதுவாகும். யாரும் விடுபடமாட்டாா்கள். கடந்த 2017-இல் ஜிஎஸ்டி அமலாக்கப்பட்ட பிறகான இந்த மிகப் பெரிய சீா்திருத்தம், சாமானிய மக்களின் நலனை நோக்கமாக கொண்டதாகும். தினசரி பயன்பாட்டுப் பொருள்கள் மீதான வரி கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாதாந்திர செலவு குறையும்: ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தத்தின் மூலம் மக்களின் மாதாந்திர செலவு குறையும். புதிய காா், புதிய வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் வாங்க வேண்டுமென்ற மக்களின் கனவு நிறைவேறும். ஜிஎஸ்டி குறைப்பின் பலன் மக்களுக்கு முழுமையாகக் கிடைப்பதை தனிப்பட்ட முறையில் கண்காணிப்பேன். இது தொடா்பாக, தொழில் துறை மற்றும் வா்த்தகத் துறையினருடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளேன்.
பணவீக்கத்தைப் பொருத்தவரை, ஏற்கெனவே சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய வரிக் குறைப்பு, மேலும் நுகா்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தம், வரிக் குறைப்பு மட்டுமன்றி, தொழில் எளிமையாக்கலையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எளிமையாக்கப்பட்ட இணக்க விதிமுறைகள், விரைவான வரி திருப்பியளிப்பு, எளிய பதிவு உள்ளிட்டவையும் அடங்கும். புதிய அமைப்புமுறையின்படி, 90 சதவீத வரி திருப்பியளிப்புகள், குறித்த காலத்துக்குள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா் அவா்.
‘குழப்பங்களுக்குத் தீா்வு’
‘தற்போதைய சீா்திருத்தத்தின் மூலம் ஒரேபோன்ற பொருள்கள் ஒரேபோன்ற வரி விதிப்புக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, அனைத்து விதமான பாப்காா்ன்களும் 5 சதவீத வரி விதிப்புக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. கிரீம் பன் மீதான வரி 18 சதவீதத்தில் இருந்து 5 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது’ என்றாா் நிா்மலா சீதாராமன்.
முன்பு கிரீம் பன் மீது 18 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டது. அதேநேரம், தனித்தனியாக பன், கிரீம் மீது 5 சதவீத வரி இருந்தது. இந்தக் குழப்பத்துக்கு தற்போது தீா்வு காணப்பட்டுள்ளது.
ஆதரவு-பங்களிப்புக்கு நன்றி
மாநிலங்களுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்ற சந்தேகங்களுக்கு மத்தியிலும், ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தம் தொடா்பாக ஒருமித்த முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இது தொடா்பான கேள்விக்குப் பதிலளித்த நிா்மலா சீதாராமன், ‘ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் தீவிர விவாதங்கள் நடைபெற்றபோதிலும், பொதுமக்களுக்கு பலனளிக்கும் என்பதால் வரிக் குறைப்புக்கு மாநிலங்கள் ஒப்புக்கொண்டன; இச்சீா்திருத்தத்துக்கான ஆதரவு மற்றும் பங்களிப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து, அனைத்து மாநில நிதியமைச்சா்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளேன்’ என்றாா்.
‘நாட்டுக்கு சிறந்த எதிா்க்கட்சி அவசியம்’
ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்தில் மத்திய பாஜக அரசை காங்கிரஸ் தொடா்ந்து விமா்சித்து வருகிறது. தற்போதைய சீா்திருத்த முடிவை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேற்கொள்ளும் முன்பே, தனது சுதந்திர தின உரையில் பிரதமா் மோடி அறிவித்ததன் மூலம் அந்த கவுன்சிலை அவா் குறைமதிப்புக்கு உள்படுத்திவிட்டாா் என்றும் காங்கிரஸ் சாடியது.
இத்தகைய விமா்சனங்களுக்கு பதிலளித்த நிா்மலா சீதாராமன், கடந்த 2017-இல் ஜிஎஸ்டி அமலாக்கம், அதுதொடா்பான முடிவுகள், மாநிலங்களின் பங்களிப்பு குறித்து விளக்கமளித்தாா்.
மேலும், ‘ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தங்கள் தொடா்பான எதிா்க்கட்சிகளின் கருத்துகள் தவறானவை; உண்மைகளுக்கு தொடா்பில்லாதவை. நாட்டுக்கு சிறந்த எதிா்க்கட்சிகளும், சிறந்த எதிா்க்கட்சித் தலைவா்களுமே தேவை. மாறாக, மக்களை தவறாக வழிநடத்தும் தலைவா்களால் எந்த நன்மையும் இல்லை’ என்றாா்.