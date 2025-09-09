ஆபரேஷன் சிந்தூா்: 400 விஞ்ஞானிகள் இரவு பகலாகப் பணியாற்றினா்- இஸ்ரோ தலைவா்
ஆபரேஷன் சிந்தூா் நடவடிக்கையின்போது 400 விஞ்ஞானிகள் இரவு பகலாக 24 மணி நேரமும் பணியாற்றியதாக இஸ்ரோ தலைவா் வி.நாராயணன் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக புது தில்லியில் அனைத்து இந்திய நிா்வாக கூட்டமைப்பின் 52-ஆவது தேசிய நிா்வாக மாநாட்டில் அவா் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் சிந்தூரின்போது 24 மணி நேரமும் இந்தியாவின் அனைத்து செயற்கைக்கோள்களும் செயல்பட்டு, அனைத்து தேவைகளையும் பூா்த்தி செய்தன.
அப்போது இரவு பகலாக 24 மணி நேரமும் 400-க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் பணியாற்றினா். அத்துடன் புவி கண்காணிப்பு மற்றும் தகவல் தொடா்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து செயற்கைக்கோள்களும் குறைபாடு இல்லாமல் சிறப்பாகப் பணியாற்றின.
2027-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய வீரா்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டம் தொடா்பாக 7,700 களப் பரிசோதனைகளை இஸ்ரோ நிறைவு செய்துள்ளது. மேலும் 2,300 பரிசோதனைகளுக்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது’ என்றாா்.
2035-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் சொந்த விண்வெளி நிலையத்தை அமைத்தல், 2040-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய விண்வெளி வீரரை நிலவுக்கு அனுப்புதல் ஆகிய முக்கிய திட்டங்களை இஸ்ரோ மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமா் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.