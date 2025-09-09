இந்தியா

வாட்ஸ்ஆப் வெப் பயனர்கள் சந்திக்கும் ஸ்க்ராலிங் பிரச்னை

வாட்ஸ்ஆப் வெப் பயனாளர்களுக்கு ஸ்க்ராலிங் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது பற்றி..
வாட்ஸ்ஆப்
வாட்ஸ்ஆப்file photo
சமூக வலைத்தளங்களில் மக்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பிலிருக்கும் வாட்ஸ்ஆப் வெப் பயனர்களுக்கு இன்று காலை முதல் ஸ்க்ராலிங் பிரச்னை பெரும் சிக்கலாக அமைந்துள்ளது.

கணினிகளில், வாட்ஸ்ஆப்பை இணைத்து பயன்படுத்துபவர்கள், சாட் மற்றும் தகவல்களை ஸ்க்ரால் செய்து படிக்க முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகியிருப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

முதலில், தங்களுக்கு மட்டுமே ஏதோ பிரச்னை என்று கருதியவர்கள், பிறகுதான், ஒட்டுமொத்த வாட்ஸ்ஆப் வெப் பயனர்களுக்கும் இது பிரச்னையாகி இருப்பதை அறிந்துள்ளனர்.

WhatsApp
WhatsApp chats

