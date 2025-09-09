சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி: குடியரசு துணைத் தலைவராகிறார்!

இந்தியா

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

இதன்மூலம் இந்தியாவின் புதிய குடியரசு துணைத் தலைவராக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பொறுப்பேற்கவுள்ளார். இவர் 452 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

இவரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட பி. சுதர்சன் ரெட்டி, 300 வாக்குகளைப் பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.

காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில், மக்கள்வை மற்றும் மாநிலங்களவையைச் சேர்ந்த 767 உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர்.

781 பேர் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், 13 பேர் வாக்களிக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது. இதன்மூலம் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் 98.2% வாக்குகள் பதிவாகின.

452 வாக்குகள் பெற்ற சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு மாலை 5 மணிக்கு முடிந்த நிலையில், 6 மணிமுதல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில், சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அதிக வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

வாக்கு எண்ணிக்கைக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மாநிலங்களவை பொதுச்செயலாளர்

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளரும் மகாராஷ்டிரா ஆளுநருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் 452 வாக்குகளைப் பெற்றார். அவர் இந்தியாவின் குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர் பி. சுதர்ஷன் ரெட்டி 300 முதல் வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.

நாட்டின் அடுத்த குடியரசு துணைத் தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவா் அந்தப் பதவியை வகிக்கும் மூன்றாவது தமிழராவாா்.

இதற்கு முன்பு நாட்டின் முதல் குடியரசு துணைத் தலைவராக (1952-1962) சா்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணனும், 7-ஆவது குடியரசு துணைத் தலைவராக ஆா்.வெங்கட்ராமனும் (1984-1987) இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. பின்னா் இவா்கள் இருவரும் குடியரசுத் தலைவராகவும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.

