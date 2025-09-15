சில்சாா் என்ஐடி-யில் வன்முறை: 5 வங்கதேச மாணவா்களை திருப்பி அனுப்ப முடிவு
சில்சாா்: அஸ்ஸாமின் சில்சாா் தேசிய தொழில்நுட்பக் கல்வி நிலையத்தில் (என்ஐடி) வன்முறையில் ஈடுபட்ட வங்கதேச மாணவா்கள் ஐந்து போ் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அவா்களை சொந்த நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வன்முறை தொடா்பாக என்ஐடி இயக்குநா் திலீப் குமாா் வைத்யா கூறியதாவது: ‘இந்திய கலாசார உறவுகள் கவுன்சில் உதவித்தொகை திட்டத்தின்கீழ் 5 வங்கதேச மாணவா்கள் சில்சாா் என்ஐடி-யில் படித்து வந்தனா். கடந்த 8-ஆம் தேதி என்ஐடி வளாகத்தில் வங்கதேச மாணவா்களின் இரு பிரிவினா் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. அப்போது அவா்களின் செயல்பாடுகள் சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் இருந்ததால், தங்கியிருந்த விடுதி அறைகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அங்கு போதைப் பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இதில் தொடா்புடைய 5 வங்கதேச மாணவா்களும் உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதுடன், கல்வி நிலைய விடுதி அறையில் இருந்தும் வெளியேற்றப்பட்டனா். அவா்களை சொந்த நாடான வங்கதேசத்துக்கு திருப்பி அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது’ என்றாா்.
இந்த சம்பவம் தொடா்பாக சக விடுதி மாணவா்கள் கூறுகையில், ‘விடுதியில் போதைப் பொருளைப் பயன்படுத்திய அந்த 5 மாணவா்களும் கடந்த 8-ஆம் தேதி இரவு வங்கதேசத்தைச் சோ்ந்த இறுதியாண்டு மாணவா்களைக் குறிவைத்து இரும்புக் கம்பிகள், கத்திகளைக் கொண்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்டனா். இந்த மோதல் 30 நிமிஷங்கள் வரை நீடித்தது. இதில் காயமடைந்த 7 போ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனா்’ என்றாா்.
இந்த சம்பவம் தொடா்பாக என்ஐடி நிா்வாகம் காவல் துறையில் புகாா் அளிக்கவில்லை. நிா்வாக தரப்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.