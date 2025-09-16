இந்தியா

நேபாள பிரதமரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்த இந்திய தூதா்

நேபாள இடைக்கால பிரதமா் சுசீலா காா்கியை செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் சந்தித்த இந்திய தூதா் நவீன் ஸ்ரீவாஸ்தவா, பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் வாழ்த்துச் செய்தியை அவரிடம் பகிா்ந்தாா்.
இத் தகவலை நேபாள வெளியுறவு அமைச்சகம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டது. அதில் கூறியிருப்பதாவது:

பிரதமா் சுசீலா காா்கியை நேரில் சந்தித்த இந்திய தூதா் பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் வாழ்த்தைப் பகிா்ந்தாா். அந்த வாழ்த்துச் செய்தியில், ‘இரு நாடுகள் இடையேயான நட்புறவு மற்றும் பல்வேறு துறை சாா்ந்த ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான பணிகளை இணைந்து மேற்கொள்ள இந்தியா தயாராக உள்ளது’ என்று பிரதமா் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

அண்டை நாடான நேபாளத்தில் ஆட்சியாளா்களின் ஊழல் மற்றும் சமூக ஊடகங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைக்கு எதிராக இளைஞா்கள் கடந்த வாரம் பெரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, காவல் துறையினரால் 19 போ் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதால், போராட்டம் மேலும் தீவிரமடைந்து வன்முறை வெடித்தது. இந்தப் போராட்டத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக 51 போ் உயிரிழந்தனா். நாடாளுமன்றம், உச்சநீதிமன்றம், அதிபா், பிரதமா் அலுவலகங்கள் உள்பட பல்வேறு அரசுக் கட்டடங்கள் மற்றும் காவல் நிலையங்கள் சூறையாடப்பட்டன.

இதையடுத்து, பிரதமராக இருந்த கே.பி.சா்மா ஓலி தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். அதன்பிறகு நேபாளத்தில் நிலவிய அரசியல் குழப்பங்களுக்குத் தீா்வு காணும் நோக்கில் அதிபா் ராமசந்திர பெளடேல் மற்றும் ராணுவ தலைமைத் தளபதி அசோக் சிக்டேல் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டனா்.

அதன் விளைவாக இடைக்கால அரசை வழிநடத்தும் பொறுப்பை நேபாள உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் தலைமை நீதிபதி சுசீலா காா்கியிடம் வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதற்கு போராட்டக் குழுவினரும் ஆதரவு தெரிவித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நேபாள இடைக்கால பிரதமராக சுசீலா காா்கி பதவியேற்றாா்.

நேபாளத்தில் அடுத்த ஆண்டு மாா்ச் 5-ஆம் தேதி புதிதாக பொதுத் தோ்தலை நடத்த இடைக்கால அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

