ராகுல் காந்தி நாளை காலை செய்தியாளர்களுடன் சிறப்புச் சந்திப்பு: என்ன சொல்லப் போகிறார்?

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நாளை(செப். 18) காலை செய்தியாளர்களுடன் பேசுகிறார். இந்தத் தகவலை காங்கிரஸ் தலைமை இன்றிரவு வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் ஊடகப் பிரிவு தலைவர் பவன் கேரா வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில், ‘நாளை(செப். 18), சிறப்புச் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பங்கேற்றுப் பேச உள்ளார் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி. இந்திரா பவன் அரங்கத்தில் காலை 10 மணிக்கு இந்தச் சந்திப்பு நடைபெற உள்ளது. ஊடகத் துறையைச் சார்ந்தோர் காலை 9.30 மணிக்கெல்லாம் அரங்கத்தில் கூடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்’ என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
Tomorrow 18 Sept, Special Press Briefing by the Leader of Opposition in Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi at 10 am at Indira Bhawan Auditorium.
