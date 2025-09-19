‘ஆட்சியைக் கவிழ்க்க’ இளைஞா்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறாா் ராகுல்: மத்திய அமைச்சா் கண்டனம்
நேபாளத்தில் இளைஞா்கள் (ஜென்-இஸட்) போராட்டம் நடத்தி ஆட்சியைக் கலைத்தது போல இந்திய இளைஞா்களும் போராட்டம் நடத்த எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சா் பிரல்ஹாத் ஜோஷி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
நேபாளத்தில் ஜென்-இஸட் எனப்படும் (1990-கள் முதல் 2000-கள் இடையிலான ஆண்டுகளில் பிறந்தவா்கள்) இளைய தலைமுறையினரின் போராட்டத்தால் அங்கு ஆட்சி கவிழ்ந்து, புதிய இடைக்கால அரசு அமைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்தியத் தோ்தலில்களில் வாக்குத் திருட்டு, முறைகேடுகள் அதிகம் நடைபெறுவதாக தோ்தல் ஆணையம், மத்திய பாஜக அரசு மீது ராகுல் காந்தி தொடா்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகிறாா்.
இது தொடா்பாக அவா் ‘எக்ஸ்’ வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு ஒன்றில், ‘நாட்டில் உள்ள இளைஞா்கள், மாணவா்கள், ஜென்-இஸட் தலைமுறையினா் அரசியல் சாசனத்தைக் காக்க வேண்டும். ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும். வாக்குத் திருட்டை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். நான் எப்போதும் உங்களுடன் இருப்பேன்’ என்று கூறியிருந்தாா். இதன்மூலம் ராகுல் காந்தி நேபாளத்தில் நிகழ்ந்த ஆட்சிக் கவிழ்ப்பை மறைமுகமாகச் சுட்டிக்காட்டி கலகத்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளாா் என்ற கருத்து எழுந்துள்ளது.
இது தொடா்பாக மத்திய அமைச்சா் பிரல்ஹாத் ஜோஷி பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த பேட்டியில், ‘ஜனநாயகமற்ற முறையில் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவது என்பது இந்தியாவில் ஒருபோதும் நடக்காது. வாக்குத் திருட்டு என்று ராகுல் காந்தி கூறும் குற்றச்சாட்டுகள் எவ்வித அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாதவை. குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கம் மட்டுமே அதில் உள்ளது.
இந்தியாவில் தோ்தல் முறை சிறப்பாக உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியை மக்கள் தொடா்ந்து புறக்கணித்து வருவதே அக்கட்சியின் தோல்விக்குக் காரணம். வன்முறையால் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு நடந்த இலங்கை, நேபாளம் போல இந்தியாவில் நிகழ வேண்டும் என்று ராகுல் விரும்புகிறாா். அதற்காக அழைப்பும் விடுக்கிறாா்.
தோ்தல் மூலம் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்பது தெரிந்ததால், இதுபோன்று ராகுல் பேசி வருகிறாா். இந்தியாவில் இளைஞா்கள் உள்பட அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் விரும்பும் தலைவராக பிரதமா் மோடி உள்ளாா். அதுவே பாஜகவுக்கு வெற்றி தேடித் தருகிறது’ என்று கூறியுள்ளாா்.