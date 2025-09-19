செப்.21 சூரிய கிரகணம்: சூரிய உதயமே வான அதிசயம் காட்டும்!

2025ஆம் ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதமே, ஒரு வான திருவிழா மாதமாக அமைந்துவிட்டது. காரணம், கடந்த பௌர்ணமி சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்தது. வரும் 21ஆம் தேதி அமாவாசையன்று சூரிய கிரகணம் நிகழவிருக்கிறது.
சூரிய கிரகணம் என்றால், ஏதோ உலகமே இருளில் மூழ்கிவிடும் அளவுக்கு இல்லையென்றாலும் சாதாரண சூரிய உதயங்களைப் போலல்லாமல் வான அதிசயம் காட்டும் நிகழ்வாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
