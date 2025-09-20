இந்தியா

லக்னௌவில் ஷாப்பிங் மாலில் துப்பாக்கிச்சூடு: 4 பேர் கைது

லக்னௌவில் ஷாப்பிங் மாலில் நிகழ்த்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடு தொடர்பாக 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Lucknow: Pistol fired at mall, 4 held
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், சுஷாந்த் கோல்ஃப் சிட்டி காவல் நிலையப் பகுதியில் உள்ள ஷாப்பிங் மாலில் செப்டம்பர் 19 மற்றும் 20 ஆம் தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட இரவில் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்துள்ளது. இவ்விவகாரத்தில் பெண் உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அவர்கள் மீது ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் கூடுதல் குற்றச்சாட்டுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

சம்பவ இடத்தில் இருந்து துப்பாக்கி, இரண்டு பத்திரிகைகள், ஏழு தோட்டாக்கள் மற்றும் இரண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட தோட்டாக்களையும் போலீஸார் மீட்டனர். ரோஹித் படேலுக்குச் சொந்தமான உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கியை ஹர்ஷ் மிஸ்ரா பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்தக் குழு பயன்படுத்திய காரும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கேரளத்தில் தென்னை மரம் விழுந்ததில் 2 பெண் தொழிலாளர்கள் பலி

கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் ஹர்ஷ் மிஸ்ரா (23), பிரின்ஸ் வர்மா (28), ரோஹித் படேல் (30), மற்றும் ஸ்வாதி (35) என அடையாளம் காணப்பட்டதாக போலீஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு நான்கு பேரும் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விசாரணையின் போது, ​​சந்தேக நபர்கள் இரவு நேரம் மதுக்கடைக்குச் சென்றதை ஒப்புக்கொண்டனர். மதுக்கடையின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் ஏற்பட்ட வாய்த் தகராறு அதிகரித்ததால், வாகன நிறுத்துமிடத்தில் ஹர்ஷ் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

Summary

A woman was among the four individuals arrested for allegedly firing a pistol at a mall in the Sushant Golf City police station area on Saturday, officials said.

