இந்தியா

சிபிஎஸ்இ 10, +2 பொதுத் தேர்வுகள் எப்போது தொடங்கும்?

சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வுகள் - உத்தேச தேதிகள் அறிவிப்பு...
சிபிஎஸ்இ 10, +2 பொதுத் தேர்வுகள் எப்போது தொடங்கும்?
Center-Center-Coimbatore
Published on
Updated on
1 min read

சிபிஎஸ்இ 10, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் எப்போது தொடங்கும்? என்பது குறித்த உத்தேச தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்கவுள்ளன.

10-ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வைப் பொருத்தவரையில், அதன் முதல் பதிப்பு பிப். 17 - மார்ச் 6 வரையிலும், இரண்டாம் பதிப்பு மே 15 - ஜூன் 1 வரையிலும் நடத்தப்படுகிறது.

12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப். 17 - ஏப். 9 வரை நடத்தப்பட உள்ளன. இந்தத் தகவலை சிபிஎஸ்இ தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் சன்யம் பாரத்வாஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

CBSE announces tentative datesheet for Class 10, 12 board exams to be held in 2026

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

CBSE
சிபிஎஸ்இ

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com