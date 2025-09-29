ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தம்: விலை மாற்றம் செய்யாதது குறித்து 3,000 புகாா்கள் - மத்திய அரசு
‘சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) சீா்திருத்தம் அமலுக்கு வந்த பிறகு, அதன் பலனை விற்பனையாளா்கள் நுகா்வோருக்கு அளிக்காதது தொடா்பாக இதுவரை தேசிய நுகா்வோா் உதவி எண் (என்சிஹெச்) மூலம் 3,000 புகாா்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன’ என்று மத்திய நுகா்வோா் விவகாரத் துறைச் செயலா் நிதி கரே தெரிவித்தாா்.
தில்லியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்தப் பேட்டியின்போது இதுகுறித்து மேலும் கூறியதாவது:
ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தம் அமலுக்கு வந்த பிறகு, அதன் பலன் நுகா்வோருக்கு கிடைக்காதது தொடா்பாக ஒவ்வொரு நாளும் புகாா்கள் வந்துகொண்டிருக்கின். தேசிய நுகா்வோா் உதவி எண் மூலம் இதுவரை சுமாா் 3,000 புகாா்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன. இந்த புகாா்கள் அனைத்தும் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைக்காக மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்த பலன் நுகா்வோா் பெறுவதைத் தவிா்க்கும் வகையில் தவறாக வழிநடத்தும் வகையிலான விலைத் தள்ளுபடி அறிவிப்புகளை விற்பனையாளா்கள் வெளியிடுவது தொடா்பாக மத்திய நுகா்வோா் விவகாரத் துறை அமைச்சகம் உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறது. இதுதொடா்பாக பல்வேறு துறைகளிலிருந்து விரிவான புகாா்களைப் பெறும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் சாட்பாட் தொழில்நுட்ப ரீதியிலான புகாா் பதிவு நடைமுறையை அமைச்சகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இதுபோல, ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்த பலன் சென்றடைவதைத் தடுக்கும் மோசடிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.
நாட்டில் 5%, 12%, 18%, 28% ஆகிய நான்கு விகிதங்களில் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அவை 5% மற்றும் 18% என இரு விகிதங்களாக குறைக்கப்பட்டன. உடல் நலனுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருள்கள் மற்றும் ஆடம்பர பொருள்களுக்கு புதிதாக 40 சதவீத வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஜிஎஸ்டி சீா்திருத்தம் செப்டம்பா் 22-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்தது.