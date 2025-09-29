இந்தியா

தில்லி பாஜகவின் புதிய அலுவலகத்தைத் திறந்துவைத்தார் பிரதமர் மோடி!

பாஜக தில்லி பிரிவின் புதிய அலுவலகத்தைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்துவைத்தார்.
newly-built office of Delhi BJP
பாஜக அலுவலகம் திறந்துவைத்த பிரதமர் மோடி
Published on
Updated on
1 min read

தீன தயாள் உபாத்யாய் மார்க்கில் பாஜக தில்லி பிரிவின் புதிய அலுவலகத்தைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்துவைத்தார். 

இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக தலைவரும் மத்திய அமைச்சருமான ஜெ.பி. நட்டா, தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, தில்லி பாஜக தலைவர்கள் மஞ்சிந்தர் சிங் சிர்சா, ஆஷிஷ் சூட், பர்வேஷ் சாஹிப் சிங் வர்மா, ஹர்ஷ் மல்ஹோத்ரா, கமல்ஜீத் செஹ்ராவத், யோகேந்தர் சந்தோலியா, தில்லி பாஜக தலைவர் வீரேந்திர சச்தேவா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்பட்ட புதிய அலுவலகம், தேசிய தலைநகரில் நிறுவன நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும், கட்சித் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தலைவர்களுக்கு மையமாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

Summary

Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated the newly-built office of the Bharatiya Janata Party's (BJP) Delhi unit at Deen Dayal Upadhyay (DDU) Marg.

ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகித முடிவை முன்னிட்டு பங்குச் சந்தைகள் சரிந்து நிறைவு!

