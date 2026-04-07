மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு

கொல்கத்தா : மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதில் முக்கிய வாக்குறுதிகளாக மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000, பெண்கள் பட்ட மேற்படிப்பு வரை இலவசமாக கல்வி பயிலலாம், அரசு பதிவியேற்ற ஓராண்டுக்குள் அரசுத் துறைகளில் காலியாகவுள்ள அனைத்து பணியிடங்களும் நிரப்பப்படும் ஆகியவை இடம்பிடித்திருக்கின்றன.
மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைக்கு இருகட்ட தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் 152 இடங்களுக்கு ஏப்.23-ஆம் தேதியும், மீதமுள்ள 142 இடங்களுக்கு ஏப்.29-ஆம் தேதியும் என இருகட்ட வாக்குப்பதிவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையை இன்று(ஏப். 7) மாலை அக்கட்சியின் தேசியத் தலைவர் கார்கே வெளியிட்டார். அப்போது பேசிய அவர் மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜகவுக்கு மாற்றாக மூன்றாவது மாற்று சக்தி காங்கிரஸ் என்று குறிப்பிட்டார்.
காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய வாக்குறுதிகள் :
மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000 வழங்கப்படும்
அரசுப் போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாகச் செல்லலாம்
செயற்கை நுண்ணறிவு(ஏஐ) தொழில்நுட்பம் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு சிறப்பு மையங்கள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நிறுவப்படும்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரூ. 10 லட்சம் வரை மருத்துவ காப்பீடு
சொந்த நிலம் இல்லாத விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூ. 15,000 வழங்கப்படும் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
மேற்கு வங்க சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் மே 4-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளன. வரும் தேர்தலில், பாஜகவின் கடும் சவாலைச் சமாளிக்க திரிணமூல் காங்கிரஸ் தேர்தல் வியூகத்தை வகுத்து தீவிர பிரசாரத்தை தொடங்கியுள்ளது. அவர்கள் இருவரையும் எதிர்த்து காங்கிரஸும் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவதால் களத்தில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
Summary
West Bengal Congress National President Mallikarjun Kharge, along with other leaders, launch the Congress manifesto for the upcoming elections.
தொடர்புடையது
மேற்கு வங்கத்தில் 4,660 துணை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு ஒப்புதல்!
மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!
மேற்கு வங்க தேர்தல்: பாஜகவின் 2 ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்! நடிகர்கள், முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு வாய்ப்பு!!
மேற்கு வங்கத்தில் மேலும் 18 ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்!
வீடியோக்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு