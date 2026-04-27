திரிணமூல் கோட்டையில் தேர்தல்! 2-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏன் முக்கியம்? உண்மையில் யாருக்கு சவால்?

மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 29ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவிருக்கிறது. இதற்கான பிரசாரங்கள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு பெறும் நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் முக்கியத்துவம் பெறுவது ஏன் என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி தலைமையிலான திரிணமூல் காங்கிரஸ், மேற்கு வங்கத்தில் தொடா்ந்து நான்காவது முறையாக ஆட்சிக்கு வர தீவிரம் காட்டிவரும் நிலையில், ஆட்சியைக் கைப்பற்ற பாஜக கடும் முயற்சிகளை செய்து வருகிறது. கிட்டத்தட்ட மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவுக்கு இந்த தேர்தல் செய் அல்லது செத்துமடி என்பது போலத்தான்.
மொத்தம், 294 உறுப்பினா்களைக் கொண்ட மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைக்கு இரு கட்டங்களாகத் தோ்தல் நடைபெறுகிறது. முதல்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 23-ஆம் தேதி அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துவிட்டது.
இரண்டாம் கட்டமாக 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 29-ஆம் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. மே 4-இல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இதில், 8 மாவட்டங்களுக்கு உள்பட்ட 142 தொகுதிகள் அடங்கும், வடக்கு 24 பர்கனாஸ், தெற்கு 24 பர்கனாஸ், வடக்கு கொல்கத்தா, தெற்கு கொல்கத்தா, ஹௌரா, ஹூக்ளி, நாடியா, கிழக்கு பர்த்வான் போன்றவையும் அடங்கும்.
முதல் கட்டத் தேர்தலைவிட 2ஆம் கட்டத் தேர்தல்தான் மிக முக்கியம், ஏனெனில் இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் நடைபெறும் தொகுதிகள் பலவும் மமதா பானர்ஜியின் கோட்டையாக விளங்குபவை.
அதாவது, 142 தொகுதிகளில் 124 தொகுதிகளில் திரிணமூல் கட்சியின் வெற்றிக்கொடிதான் பறக்கிறது. இது கிட்டத்தட்ட 86 சதவிகிதம்.
முதல்கட்டத் தேர்தலில் ஒருவேளை, பாஜகவுக்கு அதிக தொகுதிகள் கிடைத்தாலும்கூட, இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலில், திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதிக்கம் நிறைந்த தொகுதிகளை கைப்பற்றுவது மிக மிக முக்கியம். ஏனென்றால், திரிணமூல் கட்சியின் விசுவாசிகளின் வாக்குகள் மாற வேண்டும்.
ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்றால், மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில், 148 இடங்களைக் கைப்பற்ற வேண்டும். முதல் தொகுதிகளில் அதிக இடங்களைப் பிடித்தாலும் இந்த நம்பரை அடைய முடியாது. அதாவது இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் தொகுதிகளில் குறைந்தது 45 முதல் 60 இடங்களை பாஜக கைப்பற்ற வேண்டும். அப்போதுதான் 148 என்ற எண் வசப்படும்.
மேற்கு வங்கத்தில், பாஜக, தன்னுடைய வெற்றியை உறுதி செய்ய அனைத்து வகையான முயற்சிகளையும் செய்துள்ளது. பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பாஜகவினர் மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் அனைவரும் இன்று மாலைக்குள் தங்களது சொந்த மாநிலங்களுக்குத் திரும்புவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
