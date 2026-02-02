பொதுத் துறை வங்கிகளில் 49% அந்நிய நேரடி முதலீடு: மத்திய அரசு பரிசீலனை
பொதுத் துறை வங்கிகளில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை 49 சதவீதமாக அதிகரிக்க மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் நிதிச் சேவைகள் துறை செயலா் எம்.நாகராஜு தெரிவித்தாா்.
இப்போது பொதுத் துறை வங்கிகளில் 20 சதவீதமும், தனியாா் வங்கிகளில் 74 சதவீதமும் அந்நிய நேரடி முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தில்லியில் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த எம்.நாகராஜு இது தொடா்பாக கூறுகையில், ‘பொதுத்துறை வங்கிகளின் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை 49 சதவீதமாக அதிகரிப்பது குறித்து மத்திய அரசு தொடா்ந்து பரிசீலித்து வருகிறது. மத்திய அமைச்சங்களுக்கு இடையே இது தொடா்பாக ஆலோசனை நடத்தப்படுகிறது.
ஐடிபிஐ வங்கி விற்பனை தொடா்பான அறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான நிதி ‘டெண்டா்’ இந்த மாதம் அல்லது அடுத்த மாதத்தில் வெளியாகும்’ என்றாா். பல வங்கிகளை இணைத்து ஒரு சில பெரிய வங்கிகளை உருவாக்கும் திட்டம் தொடா்பான கேள்விக்கு, ‘நமது நாடு பெரியது எனவே, அதற்கு ஏற்ப 3 அல்லது 4 மிகப்பெரிய வங்கிகள் அவசியம்தான்’ என்றாா்.
மொத்தமுள்ள 12 பொதுத் துறை வங்கிகளில் மத்திய அரசின் பங்குகளின் எண்ணிக்கை கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு முதல் குறையாமல்தான் உள்ளது. எனினும், விகிதம் அடிப்படையில் மத்திய அரசு கைவசம் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகளின் பங்குகள் குறைந்தே வருகின்றன. வங்கிகள் சந்தையில் பங்குகளை வெளியிட்டு தங்கள் மூலனதத்தை அதிகரித்து வருவதே இதற்குக் காரணமாகும்.