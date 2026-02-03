இந்திய - அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பலனளிக்கும்- பிரதமா் மோடி
இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட வா்த்தக ஒப்பந்தம், மிகப் பெரிய முடிவாகும்; இது, நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பலனளிக்கும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தாா்.
தில்லியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில் அவா் இவ்வாறு கூறினாா்.
இந்திய இறக்குமதி பொருள்கள் மீதான அமெரிக்காவின் கடும் வரி விதிப்புக்கு இடையே இருதரப்பு வா்த்தக ஒப்பந்தம் கடந்த திங்கள்கிழமை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், இந்தியா மீதான 50 சதவீத வரியை 18 சதவீதமாக அமெரிக்கா குறைக்கவுள்ளது.
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் நடந்துவரும் சூழலில், மத்தியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்களின் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
பிரதமா் மோடி தலைமையிலான இந்தக் கூட்டத்தில் பாஜக, தெலுங்கு தேசம், ஐக்கிய ஜனதா தளம், லோக் ஜனசக்தி (ராம்விலாஸ்), சிவசேனை, மதச்சாா்பற்ற ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் பங்கேற்றனா். மத்திய அமைச்சா்கள் ராஜ்நாத் சிங், அமித் ஷா, ஜெ.பி.நட்டா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். பாஜக தேசியத் தலைவா் நிதின் நபினும் பங்கேற்றாா்.
பிரதமா் மோடி-அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் இடையிலான பேச்சுவாா்த்தைகளைத் தொடா்ந்து, இருதரப்பு வா்த்தக ஒப்பந்தம் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டதை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்கள் வரவேற்றனா். கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமா் மோடி, எம்.பி.க்களுக்கு பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கினாா்.
இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தத்தைக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய அவா், ‘இது மிகப் பெரிய முடிவு; நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரும் பலனடைவா். நாட்டின் நலனுக்காகவே எனது அரசு எப்போதும் பாடுபடுகிறது’ என்று கூறியதாக, கூட்டத்துக்குப் பின் எம்.பி. ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
‘வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கது’: நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு செய்தியாளா்களிடம் பேசுகையில், ‘இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து நாடு முழுவதும் உற்சாகம் நிலவுகிறது. பிரதமா் மோடி தலைமையில் இதுவரை 9 வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள் இறுதியாகியுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக 39 நாடுகளுடன் வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பமிடப்பட்டுள்ளன. இது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கது’ என்றாா்.
‘இந்தியா-அமெரிக்கா, இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள் சாத்தியமாக பிரதமா் மோடியே காரணம். அவரது உறுதிப்பாட்டால் இது நிகழ்ந்துள்ளது’ என்று சிவசேனை எம்.பி. மிலிந்த் தியோரா குறிப்பிட்டாா்.
‘வரவேற்பை பெற்ற பட்ஜெட்’: ‘நாட்டின் பொருளாதார கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்தி, வளா்ந்த பாரதத்தின் தொலைநோக்குப் பாா்வையை முன்னெடுக்கும் கூட்டு உறுதிப்பாட்டை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்கள் கூட்டம் பிரதிபலித்துள்ளது’ என்று மதச்சாா்பற்ற ஜனதா தளம் தலைவரும், மத்திய அமைச்சருமான ஹெச்.டி.குமாரசாமி குறிப்பிட்டாா்.
‘நாட்டின் பெருவாரியான மக்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ள மத்திய பட்ஜெட் குறித்து கூட்டத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் இடையே தகவல்தொடா்பு இடைவெளி ஏற்படாத வகையில் தொடா் உரையாடலை உறுதி செய்துள்ளாா் பிரதமா் மோடி’ என்று மத்திய அமைச்சரும், லோக்ஜன சக்தி (ராம்விலாஸ்) கட்சியின் தலைவருமான சிராக் பாஸ்வான் தெரிவித்தாா்.
எம்.பி.க்களுக்கு அறிவுரை: நாடாளுமன்ற செயல்பாடுகளில் எம்.பி.க்கள் துடிப்புடன் பங்கேற்க வேண்டும். நிலைக்குழுக்களில் அங்கம் வகிக்கும் உறுப்பினா்கள், தங்கள் பங்களிப்பை 100 சதவீதம் நல்க வேண்டும் என்று பிரதமா் மோடி அறிவுரை வழங்கியதாக பாஜக எம்.பி. அபராஜிதா சாரங்கி தெரிவித்தாா்.
‘தே.ஜ கூட்டணியின் வெற்றிக்கு காரணம் என்ன?’
‘நாட்டில் உள்ளாட்சித் தோ்தல் உள்பட பல்வேறு தோ்தல்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று வருவதற்கு அதன் மக்கள் நலக் கொள்கைகளும், கடின உழைப்புமே காரணம். தோ்தல் வெற்றிகளால் தற்பெருமை கொள்ளாமல், நல்வாழ்வுப் பணிகளைத் தொடர வேண்டும். களத்தில் செயல்படாமல் தோ்தல்களில் வெல்ல முடியாது. மக்கள் நலனை மையமாகக் கொண்டு களப் பணியாற்ற வேண்டும்’ என்று பிரதமா் மோடி அறிவுரை வழங்கியதாக, மத்திய அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தாா்.
‘தன்னம்பிக்கையின் சக்தி’: இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்த முடிவின் பின்னணியில் பிரதமா் மோடி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘அனைத்து விஷயங்களையும் மாற்றும் சக்தி தன்னம்பிக்கைக்கு உண்டு. வளா்ந்த இந்தியாவை சாத்தியமாக்க குடிமக்களின் இந்த சக்தியே அடிப்படை. துணிவு மற்றும் தன்னம்பிக்கையால் செல்வம் பெருகும். திறமை-செயலாக்கத்தால் அது நிலைத்திருக்கும். ஒழுங்குடன் பாதுகாக்கும்போது, நாட்டின் வளா்ச்சிக்குப் பங்களிக்கும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.