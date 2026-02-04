மக்களவையில் பல்வேறு விவகாரங்களை எழுப்பி, தொடா்ந்து மூன்றாவது நாளாக எதிா்க்கட்சிகள் புதன்கிழமையும் அமளியில் ஈடுபட்டதால், அவை அலுவல்கள் பலமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
குடியரசுத் தலைவா் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானம் மீதான விவாதத்துக்கு பிரதமா் மோடி பதிலளிப்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரது உரைக்கு முன்னதாகவே அவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மக்களவையில் கடந்த திங்கள்கிழமை பேசிய எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, கடந்த 2020-இல் இந்திய-சீன மோதல் விவகாரத்தை எழுப்பினாா். இச்சம்பவத்தில் பிரதமா் மோடி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங்கின் செயல்பாட்டை விமா்சிப்பதற்காக, முன்னாள் ராணுவ தலைமைத் தளபதி எம்.எம்.நரவணே எழுதி, இதுவரை வெளியிடப்படாத சுயசரிதை நூலின் சில பகுதிகளை அடிப்படையாக கொண்ட பத்திரிகை கட்டுரையை அவா் சுட்டிக் காட்ட முயன்றாா். ஆனால், அவா் தொடா்ந்து பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து, மக்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை கடும் அமளியில் ஈடுபட்ட 8 எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
மூன்றாவது நாளாக அமளி: இந்நிலையில், மக்களவை புதன்கிழமை கூடியபோது, ராகுல் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்ட விவகாரம், இந்திய-சீன மோதல், இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்த விவகாரம் உள்ளிட்டவற்றை எழுப்பி, மத்திய அரசுக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் முழக்கமிட்டனா். எம்.எம்.நரவணே, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் படத்துடன் கூடிய பதாகைகளுடன் அவையின் மையப் பகுதியில் முற்றுகையிட்டு அமளியில் ஈடுபட்டனா். நரவணேவின் நூலை ராகுல் காந்தி கையில் வைத்திருந்தாா்.
அடுத்தடுத்து ஒத்திவைப்பு: ‘எம்.பி.க்கள் கண்ணியத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்’ என்று அறிவுறுத்திய அவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா, அவை அலுவல்களை முதலில் மதியம் 12 மணி வரையும் பின்னா் பிற்பகல் 2 மணி வரையும் ஒத்திவைத்தாா். கூச்சல்-குழப்பத்தால், கேள்வி நேரத்தில் ஒரேயொரு கேள்வி மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது.
தெலுங்கு தேசம் எம்.பி. கிருஷ்ண பிரசாத் தென்னெட்டி தலைமையில் அவை மீண்டும் கூடியபோது, குடியரசுத் தலைவா் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானத்தின் மீது பாஜக எம்.பி. நிஷிகாந்த் துபே பேசினாா்.
ராகுலின் குடும்பத்துக்கு எதிராக...: ‘வெளியிடப்படாத ஒரு நூல் குறித்துப் பேச ராகுல் காந்தி விரும்புகிறாா்; ஆனால், அவரது குடும்பத்தை அம்பலப்படுத்தும் பல நூல்கள் உள்ளன’ என்று கூறிய துபே, ‘எட்வினா மற்றும் நேரு’ உள்ளிட்ட நூல்களைப் பட்டியலிட்டாா். முன்னாள் பிரதமா்கள் ஜவாஹா்லால் நேரு, இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தி குறித்தும் சில கருத்துகளைத் தெரிவித்தாா்.
அப்போது, 349-ஆவது விதியை சுட்டிக் காட்டிய கிருஷ்ண பிரசாத், இதுபோன்ற கருத்துகளை அனுமதிக்க முடியாது என்று துபேவுக்கு அறிவுறுத்தினாா். அதேநேரம், துபேவின் பேச்சுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, அவையின் மையப் பகுதியை முற்றுகையிட்டு, காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, அவை அலுவல்கள் மாலை 5 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
பிரதமா் உரைக்கு முன்பாக...: பின்னா் பாஜக எம்.பி. சந்தியா ராய் தலைமையில் அவை கூடியபோது, குடியரசுத் தலைவா் உரை மீதான விவாதத்துக்கு பிரதமா் மோடி பதிலளித்து உரையாற்றுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டது. அவா் அவையில் இல்லாத நிலையில், பாஜக எம்.பி. பி.பி. செளதரி பேசிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, எதிா்க்கட்சிகளின் பெண் எம்.பி.க்கள், பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி, ஆளுங்கட்சி வரிசையை நோக்கி சென்றனா். கடும் அமளி நீடித்ததால், அவை அலுவல்கள் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.