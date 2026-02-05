மேற்கு வங்கத்தில் தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு எதிராக வன்முறை : உச்சநீதிமன்றத்தில் தோ்தல் ஆணைய பதில் மனுவில் புகாா்
‘மேற்கு வங்கத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர (எஸ்ஐஆா்) கணக்கெடுப்புப் பணியின்போது தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு எதிராக பல வன்முறைச் சம்பவங்களும், தடைகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டன’ என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தோ்தல் ஆணையம் தரப்பில் வியாழக்கிழமை புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேற்கு வங்கத்தில் தோ்தல் ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் எஸ்ஐஆா் பணிகளை எதிா்த்து மம்தா பானா்ஜி வழக்குத் தொடுத்துள்ளாா். இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மேற்கு வங்க முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி நேரில் ஆஜராகி வாதாடினாா். ‘எஸ்ஐஆா் பணிகளில் மேற்கு வங்கம் வேண்டுமென்றே குறிவைக்கப்படுகிறது.
எஸ்ஐஆா் பணிகள் இதே கோணத்தில் மேற்கு வங்கத்தில் தொடா்ந்தால், ஏராளமானோா் வாக்குரிமையை இழப்பாா்கள். இது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை மீதான தாக்குதலாகும். ஆதலால் உச்சநீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காக்க வேண்டும்’ என்றாா்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் பதிலளிக்குமாறு தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் மற்றும் மேற்கு வங்க தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரிக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டனா்.
அதனடிப்படையில், தோ்தல் ஆணையம் தரப்பில் வியாழக்கிழமை பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் கூறியிருப்பதாவது:
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர (எஸ்ஐஆா்) கணக்கெடுப்புப் பணியின்போது தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு எதிராகப் பல வன்முறைச் சம்பவங்களும், தடைகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டன. மற்ற மாநிலங்களில், இதுபோன்ற தடங்கல் ஏதுமின்றி, எஸ்ஐஆா் பணி சுமுகமாக நடைபெற்றது.
எஸ்ஐஆா் பணியின்போது ஏற்படுத்தப்படும் தடங்கள்கள் மற்றும் வன்முறைகள் தொடா்பாக வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலா்கள் (பிஎல்ஓ) சாா்பில் அளிக்கப்படும் புகாா்களைப் பதிவு செய்யவும் உள்ளூா் போலீஸாா் தயாராக இல்லை. சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரிகள் தலையீட்டுக்குப் பிறகே போலீஸா் புகாா் பதிவு செய்தனா்.
எஸ்ஐஆா் பணிக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கொல்கத்தாவில் உள்ள தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தை கடந்த ஆண்டு நவம்பா் 24-ஆம் தேதி ஏராளமானோா் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினா். இந்தப் போராட்டம் 28 மணி நேரம் தொடா்ந்ததால், அலுவலா்கள் பணி மேற்கொள்ள முடியாமல் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகினா். ஆனால், போராட்டக்காரா்கள் மீது எந்த வித வழக்கோ, கைது நடவடிக்கைகளோ மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
பிஎல்ஓக்கள் விநியோகித்த கணக்கீட்டுப் படிவங்களில் 92.40 சதவீதம் அதாவது 7.08 கோடி படிவங்கள் பூா்த்தி செய்யப்பட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன. மாநிலத்தில் 58 லட்சம் வாக்காளா்கள் பதிவு செய்த முகவரியில் இல்லாதது அல்லது உயிரிழப்பு அல்லது வேறு பகுதிக்கு குடிபெயா்ந்துள்ள சூழலில், மாநிலத்தில் வரவிருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை 2025 வாக்காளா் பட்டியல் அடிப்படையில் நடத்த முடியாது. எஸ்ஐஆா் பணியில் உரிய தகவல்கள் அல்லது ஆவணங்கள் சமா்ப்பிக்காதது உள்ளிட்ட காரணங்களின் அடிப்படையில் 1.51 நோட்டீஸ்களை தோ்தல் பதிவு அலுவலா்கள் விநியோகித்துள்ளனா் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.