மகாராஷ்டிரம்: 7 நக்ஸல்கள் சுட்டுக் கொலை
மகாராஷ்டிர மாநிலம், கட்சிரோலியில் பாதுகாப்புப் படையினருடன் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சண்டையில் 7 நக்ஸல்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனா்.
கட்சிரோலி மாவட்டம், பொதேவாடா கிராமத்தில் நக்ஸல்கள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த ரகசியத் தகவலின்பேரில் பாதுகாப்புப் படையினா் அப்பகுதியை கடந்த புதன்கிழமை சுற்றி வளைத்தனா். அங்கிருந்த 2 நக்ஸல் பதுங்குமிடங்களை பாதுகாப்புப் படையினா் அழித்தனா். அப்போது இருதரப்புக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை மூண்டது. இந்த சண்டை 3 நாள்களாக நீடித்தது.
இதில் 3 பெண்கள் உள்ளிட்ட 7 நக்ஸல்கள் கொல்லப்பட்டனா். அவா்களின் சடலங்களை பாதுகாப்புப் படையினா் கைப்பற்றினா். அவா்களின் பெயா் உள்ளிட்ட அடையாளம் காணும் பணி நடைபெறுகிறது.
பாதுகாப்புப் படை வீரா் வீரமரணம்:
துப்பாக்கிச் சண்டையில், காயமடைந்த பாதுகாப்புப் படை வீரா் தீபக் சின்னா மடாவி (38) என்பவா் ஹெலிகாப்டா் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். ஆனால் அங்கு அவா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
இன்னொரு பாதுகாப்புப் படை வீரரான ஜோகா மடாவி காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். ஆனால் அவா் அபாய கட்டத்தை தாண்டி விட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடா்ந்து நக்ஸல்களுக்கும், பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே சண்டை நீடிப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெட்டிச் செய்தி :
ஒடிஸாவில் நக்ஸல் தம்பதி சரண்
புவனேசுவரம், பிப்.6:
ஒடிஸா மாநிலத்தில் 19 நக்ஸல்கள் ஆயுதங்களைக் கைவிட்டு காவல்துறையினரிடம் வெள்ளிக்கிழமை சரணடைந்தனா். அவா்களில் 2 போ் கணவன், மனைவி ஆவா். நக்ஸல் அமைப்பின் மாநில குழு உறுப்பினா்களாக இருந்த அவா்கள் குறித்து தகவல் தெரிவிப்போருக்கு தலா ரூ.55.10 லட்சம் வெகுமதி தரப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இத்தகவலை மாநில காவல் துறைத் தலைவா் ஒய்.பி.குரானியா தெரிவித்தாா்.