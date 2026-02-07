விவாதத்தில் கண்ணியத்தைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம்: மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா
‘அவையில் விவாதம் மேற்கொள்வது ஜனநாயகத்தின் ஓா் அங்கம்; ஆனால் எந்தச் சூழலிலும் கண்ணியம் தவறாமல் விவாதம் நடைபெறுவது அவசியம்’ என மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பிகாா் சட்டப்பேரவை நிறுவன நாளை முன்னிட்டு பேரவை வளாகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஓம் பிா்லா பங்கேற்றாா். அப்போது தேசிய இ-விதான் செயலியை (நேவா) அவா் தொடங்கி வைத்தாா்.
மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பேரவை நடவடிக்கைகளை காகிதமில்லா எண்ம நடைமுறையில் மேற்கொள்ள நேவா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பிகாா் பேரவை அலுவல்களை எண்மமயாக்கும் நேவா அறிமுக நிகழ்ச்சியில் பிகாா் பேரவைத் தலைவா் பிரேம் குமாா், மாநிலங்களவை துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ் நாராயண் சிங், மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். பிகாா் முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் பங்கேற்கவில்லை.
நிகழ்ச்சியில் ஓம் பிா்லா பேசியதாவது: நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவிக்க முழு உரிமை உள்ளது. அவையில் விவாதம் மேற்கொள்வது ஜனநாயகத்தின் ஓா் அங்கம்; ஆனால் எந்தச் சூழலிலும் கண்ணியம் தவறாமல் விவாதம் நடைபெறுவது அவசியம்.
சட்டப்பேரவை செயல்பாடுகள் குறித்து உறுப்பினா்கள் முறையாகக் கற்க வேண்டும்.
மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று உறுப்பினராகத் தோ்ந்தெடுக்கப்படுபவா்கள் ஜனநாயக ரீதியாக முறையான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சட்டம் இயற்றும் நடைமுறையை அா்த்தமுள்ளதாக மாற்ற வேண்டும்.
அறநெறிகளைப் பின்பற்றி, பொறுப்புடன் செயல்பட்டு, அரசமைப்புச் சட்டத்தை தெளிவாகப் புரிந்து நடந்துகொள்ளும் உறுப்பினா்களால் வெளிப்படையான மக்களுக்கான நிா்வாகத்தை உறுதி செய்ய முடியும்.
ஜனநாயக பாரம்பரியத்தின் பிறப்பிடமாகத் திகழும் பிகாா்தான் நாடாளுமன்ற முறைக்கு கொள்கை ரீதியான அடித்தளத்தை அமைக்க வழிவகுத்தது என்றாா்.