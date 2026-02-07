உலகிற்கு இந்தியா அளித்த பரிசு தமிழ்: பிரதமர் மோடி புகழாரம்!
உலகிற்கு இந்தியா அளித்த பரிசு தமிழ் என மலேசியாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் அரசு முறைப் பயணமாக ) மலேசியா வந்துள்ள பிரதமர் மோடிக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமின் அழைப்பை ஏற்று வந்துள்ள பிரதமர் மோடி மூன்றாவது முறையாக மலேசியா பயணம் மேற்கொள்கிறார். கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்தில் அவருக்குச் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்ட்டது. பிரதமர் மோடியை அந்நாட்டு பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் நேரில் வந்து கட்டியணைத்து வரவேற்றார்.
அந்நாட்டின் பாரம்பரிய கலாசார நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. இதனை இருநாட்டுப் பிரதமர்களும் உற்சாகத்துடன் பார்வையிட்டு, கலைஞர்களுக்குப் பாராட்டுத் தெரிவித்தனர்.
கோலாலம்பூரில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினரிடையே பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.
கடந்தாண்டு ஆசியன் உச்சி மாநாட்டிற்காக மலேசியாவுக்குச் செல்ல முடியவில்ல. ஆனால் நான் மலேசியாவுக்கு வருவேன் என்று என் நண்பருக்கு உறுதியத்தேன். வாக்குறுதியளித்தப்படி நான் இங்கு வந்துள்ளேன். இது எனது முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம்.
இந்தியா - மலேசியா இடையே நெருங்கிய கலசார உறவு இருக்கிறது. இருநாட்டு உறவும் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
பிரதமர் மோடியின் எக்ஸ் தள பதிவில்,
கோலாலம்பூர் வந்தடைந்து எனக்கு விமான நிலையத்தில் எனது நண்பர் அளித்த அன்பான வரவேற்பால் நெகிழ்ந்துபோனேன். எங்களின் பேச்சுவார்த்தைக்காக ஆவலுடன் இருக்கிறேன்.
இந்தியா மற்றும் மலேசியா இடையிலான நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
