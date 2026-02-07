பிற நாடுகளுடனான ஒப்பந்தங்களால் இந்தியாவுடனான வா்த்தகம் பாதிக்காது: சீனா
பிற நாடுகளுடன் இந்தியா மேற்கொள்ளும் வா்த்தக ஒப்பந்தங்களால், இந்திய-சீன வா்த்தகம் பாதிக்காது என்று மும்பையில் உள்ள சீன துணைத் தூதா் கின் ஜீ தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாகபுரியில் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் அவா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது:
இந்தியாவும், சீனாவும் பெரும் பொருளாதார மதிப்பு கொண்ட நாடுகளாக உள்ளன. பல நாடுகள் ஒன்றுசோ்ந்து பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பது, பன்முக வா்த்தகம், பல்வேறு கலாசாரங்களை பகிா்ந்துகொள்வது போன்றவற்றை இருநாடுகளும் ஆதரிக்கின்றன. எனவே பிற நாடுகளுடன் இந்தியா மேற்கொள்ளும் வா்த்தக ஒப்பந்தங்களால், இந்திய-சீன வா்த்தகம் பாதிக்காது.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய யூனியனுடன் இந்தியா தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது. ஐரோப்பிய யூனியனுடனோ அல்லது உலகின் பிற பகுதிகளுடனோ தனது உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யும் சுதந்திரம் இந்தியாவுக்கு உள்ளது. அதேவேளையில், இந்தியா-சீனா இடையே ஒத்துழைப்பு நீடிக்க வேண்டும்; இருதரப்பு உறவை வலுப்படுத்த வேண்டும்; இருநாடுகளுக்கும் இடையே பல துறைகளில் தகவல் தொடா்பு தொடர வேண்டும்.
இந்தியாவில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை மேற்கொள்ள வசதியாக, இந்தியாவுடன் நில எல்லையைப் பகிா்ந்துகொள்ளும் நாடுகளைச் சோ்ந்த நிறுவனங்கள் இந்திய அரசின் முன் அனுமதியைப் பெற வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது. ஏனெனில் இருநாட்டு முதலீட்டாளா்கள், இருநாட்டு வணிகம் உள்ளிட்டவை ஒன்றுசேர வேண்டும். கலாசாரம், கல்வி உள்பட பல்வேறு துறைகளில் இருநாடுகளுக்கு இடையே அதிக ஒத்துழைப்பு இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தாா்.