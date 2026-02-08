செயல்திறன் குறைந்த மாநிலங்களுக்கு ஆதரவாகவே கொள்கை வகுக்கக் கூடாது: ஆந்திர முதல்வா் வலியுறுத்தல்
செயல்திறன் குறைந்த மாநிலங்களுக்கு ஆதரவாகவே கொள்கைகளை வகுக்கக் கூடாது என்று ஆந்திர முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு வலியுறுத்தினாா்.
மத்திய அரசின் வரி வருவாய் பகிா்வில் சிறப்பாக செயல்படாத மாநிலங்கள் அதிக பங்கைப் பெரும் நிலையில், ஆந்திரம் உள்ளிட்ட சிறப்பாக செயல்படும் மாநிலங்களுக்கு இதனால் இழப்பு ஏற்படுகிறது என்று அவா் கூறினாா்.
மாநிலங்கள் எதிரிகள் அல்ல: பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அளித்த பேட்டியில் அவா் மேலும் கூறியதாவது: நாட்டின் வளா்சிக்கு அனைத்து பிராந்தியங்களும் மேம்பட வேண்டியது அவசியம். மாநிலங்கள் என்பதை ஒன்றுக்கொன்று கூட்டாளிகள்தான், எதிரிகள் அல்ல. எந்த மாநிலத்துக்கு எதிராகவும் மத்திய அரசு வேண்டுமென்றே பாரபட்சம் காட்டுவது இல்லை. மத்திய அரசு மாநிலங்களின் பின்தங்கிய நிலை, மக்கள்தொகை உள்ளிட்ட சில அளவுகோல்களை வைத்து வரிப் பகிா்வை மேற்கொள்கிறது.
தென் மாநிலங்களில் மக்கள்தொகைப் பெருக்கம் சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொருளாதார சீா்திருத்த நடவடிக்கைகளால் தென் இந்தியா தொழில்நுட்பத்திலும், வளா்ச்சி விகிதத்திலும் முன்னிலை வகிக்கிறது. தென் மாநிலங்களில் தலா வருமானம் அதிகமாக உள்ளது. இதுபோன்ற காரணங்களால் மத்திய அரசின் வரிப் பகிா்வில் பிரச்னை ஏற்படுகிறது. மக்கள்தொகை, வறுமை ஆகியவை இதில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
அரசியல் கட்சிகளின் கடமை: ஆனால், இது சிறப்பாக செயல்படும் மாநிலங்களுக்கு சற்று எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். எனவே, நமது கொள்கைகள் சிறப்பாக செயல்படாத மாநிலங்களுக்கு ஆதரவாகவே தொடா்ந்து இருக்கக் கூடாது. சில நேரங்களில் அதுபோன்ற பின்தங்கிய மாநிலங்களைப் பாதுகாப்பது ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதுதான்.
ஆனால், அனைத்து மாநிலங்களையும் சிறப்பாக செயல்பட வைக்க வேண்டும். இது சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசு மற்றும் அங்குள்ள அரசியல் கட்சிகளின் கடமை. அவா்கள் இதற்காக செயல்பட்டாக வேண்டும். உதாரணமாக மக்கள்தொகை பெருக்கம் அதிகம் உள்ள மாநிலங்கள் கண்டிப்பாக அதைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மக்கள்தொகை பிரச்னை: சில இடங்களில் இப்போதே வயதானவா்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது போன்ற பிரச்னை உள்ளது. இதனால், ஜப்பான், ஐரோப்பிய நாடுகள், தென் கொரியாவில் என்ன பிரச்னைகள் எழுகின்றன என்பதைப் பாருங்கள். எனவே, மக்கள்தொகை சீராக இருப்பது என்பதும் முக்கியம்.
நாம் அதிக குழந்தைகளைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் முதலில் கூறினேன். பின்னா் இதனை ஆா்எஸ்எஸ் தலைவா் மோகன் பாகவத், தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோரும் கூறினா்.
ஆந்திர வளா்ச்சி: உலகில் தகவல்தொழில்நுட்பத் துறையில் (ஐ.டி.) உள்ள நான்கில் ஒருவா் இந்தியராக உள்ளாா். பல முன்னணி ஐ.டி. நிறுவனத் தலைமைப் பொறுப்பில் இந்தியா்கள் உள்ளனா். இத்துறையில் உள்ள இந்தியா்களில் தெலுங்கு மக்கள் 35 சதவீதம் போ் உள்ளனா். நான் 1995-ஆம் ஆண்டு முதல்வா் பதவியை ஏற்கும் வரை ஹைதராபாத் கூட விவசாயம் சாா்ந்த பகுதியாக இருந்தது. அதன் பிறகுதான் தகவல் தொழில்நுட்பம், உற்பத்தித் துறையில் எழுச்சி பெற்றது. இப்போது தெலங்கானா தலா வருமான அடிப்படையில் நாட்டின் உயரிய மாநிலமாக உள்ளது. அப்படி ஒரு மாநிலத்தை உருவாக்கியதற்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன்.
நாட்டுக்காகத் தொடா்ந்து எனது சிறந்த பங்களிப்பை வழங்குவேன். நான் எப்போதும் ஆந்திரத்தில் இருந்து இங்குள்ள மக்களுக்கு பணியாற்ற விரும்புகிறேன். தேசிய அரசியலில் ஈடுபட ஆா்வம் இல்லை அவா் கூறினாா்.
‘அரசியலும், மாநிலத்திலும் தகவல்தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்திய முதல் தலைவா் என்று உங்களைக் கருதுகிறீா்களா?’ என்ற கேள்விக்கு, ‘நான் மக்களுக்காகவே பணியாற்றுகிறேன். தொழில்நுட்பம் என்பது அதற்கான கருவி. மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயா்த்தவும், வருவாயைப் பெருக்கவும் தொழில்நுட்பத் துறை உதவிகரமாக உள்ளது. நமது இலக்கை அடைய அது ஒரு கருவி. மக்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயா்த்துவதான் எனது லட்சியம்’ என்றாா்.