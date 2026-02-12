ககன்யான் திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும் - குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு ஷுக்லா

விண்வெளிக்கு மனிதரை அனுப்பும் "ககன்யான்' திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு ஷுக்லா தெரிவித்தார்.
விண்வெளிக்கு மனிதரை அனுப்பும் "ககன்யான்' திட்டத்தை செயல்படுத்த இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது. மூன்று பேர் அடங்கிய விண்வெளி வீரர்களின் குழுவை விண்ணுக்கு அனுப்பி, 3 நாள்கள் கழித்து, பாதுகாப்பாக பூமிக்கு அழைத்துவரும் இத்திட்டத்தை 2027-ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்த திட்டம் வகுத்து, அதற்கேற்ப முன்னேற்பாடுகளை இஸ்ரோ செய்துவருகிறது.
இந்த நிலையில், பெங்களூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற இந்திய} அமெரிக்க விண்வெளி வர்த்தக அமைப்பின் கருத்தரங்கில் கலந்துகொள்ள வந்தபோது, "ககன்யான்' தொடர்பாக செய்தியாளர்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்து, "ககன்யான்' திட்டத்தின் குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு ஷுக்லா கூறியதாவது:
"ககன்யான்' திட்டத்தைப்போல, விண்ணுக்கு மனிதனை அனுப்பியுள்ள உலக நாடுகள் மூன்றுதான். இத்திட்டம் மிகவும் சிக்கலானது மற்றும் சவால்கள் நிறைந்தது. எனினும், துணிச்சலாக இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்த இந்தியா முனைந்துள்ளது.
எத்தனைக் காலம் பிடித்தாலும், முதல்நாளில் இருந்த அதே உற்சாகத்துடன் "ககன்யான்' திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட வேண்டும். அந்த உற்சாகம், விண்ணுக்கு மனிதனை அனுப்பும் அந்த நாளிலும் இருக்கும்.
"ககன்யான்' போன்ற அதிநுட்பமான திட்டங்களில் சிக்கல்களும், சவால்களும் இயல்பானது என்பதை நான் அறிவேன். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும்போது பல தடைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்பதையும் அறிவேன். அதையெல்லாம் கடந்து, "ககன்யான்' திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும்.
விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் பன்னாட்டு கூட்டிணைவுகள் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதற்கு நான் பங்கேற்ற "ஆக்ஸிம்' திட்டம் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
இது, மற்ற எல்லா துறைகளுக்கும் சிறந்த வழிகாட்டியாக விளங்கும். இந்தியா} அமெரிக்கா கூட்டு முயற்சிகள், எதிர்கால கூட்டிணைவுகளுக்கான வாசல்களை திறந்துவிடுகின்றன. மேலும், பொது இலக்குகளை நோக்கி பல நாடுகள் கூட்டாக செயல்படுவதற்கு சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் இருக்கும்.
விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் இரு நாடுகளை ஒப்பிடுவது தவிர்க்கமுடியாதது. ஆனால், அதுபோன்ற ஒப்பீடுகளில் இருவேறு வகையான முயற்சிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் பரிமாணங்களைக் கண்டுணர வேண்டும்.
காலத்திற்கேற்ப மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளில் பெருகிவரும் முதலீடுகளுக்கு இடையே, இந்தியாவின் ஆராய்ச்சித் திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசின் ஆதரவு இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. இதுபோன்ற ஆதரவு எதிர்காலத்திலும் தொடரும் என்றார்.
