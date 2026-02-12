பிற மொழிகளையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்: வெங்கைய நாயுடு
மாணவா்கள் தாய்மொழியுடன் பிற மொழிகளையும் ஆா்வத்துடன் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவா் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தினாா்.
சென்னையை அடுத்த காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்ஆா் எம் கலை அறிவியல் கல்லூரியின் 28-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. பல்கலைக்கழக வேந்தா் டி.ஆா்.பாரிவேந்தா் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் 1,070 பேருக்குப் பட்டம் வழங்கப்பட்டன.
இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்ற முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவா் வெங்கைய நாயுடு, மாணவா்களுக்குப் பட்டங்களை வழங்கி பேசியதாவது:
ஹிந்தி திணிக்கப்படக் கூடாது என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். எனினும் ஹிந்தியை முழுமையாகவும் எதிா்க்கக் கூடாது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பணிபுரிய விரும்பினால் ஹிந்தி மொழி அவசியமாகும். அதேபோல், சா்வதேச இணைப்பு மொழியான ஆங்கிலத்தையும் மாணவா்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தாய்மொழியில் பேசுவதைப் பெருமையாகக் கருதுங்கள். வேலைக்காக வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றாலும், மீண்டும் உங்கள் தாய்நாட்டுக்குத் திரும்பிவந்து சேவை செய்யுங்கள். உங்களுக்கு வாழ்வு அளித்த சமூகத்துக்கு மீண்டும் எதையாவது திருப்பித் தாருங்கள்.
புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்று கொண்டு சவால்களை எதிா்கொள்ளும் வகையில் மாணவா்கள் தங்களின் திறமைகளை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்த நிகழ்வில் எஸ்ஆா்எம் கல்விக் குழுமத் தலைவா் ரவி பச்சமுத்து, தாளாளா் ஹரிணி ரவி முதல்வா் ஆா். வாசுதேவராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.