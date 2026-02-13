பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் முதல்கட்ட அமா்வு அமளியுடன் நிறைவு : மீண்டும் மாா்ச் 9-இல் கூடும்
நடப்பு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் முதல்கட்ட அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை அமளியுடன் நிறைவடைந்தது. இரு அவைகளும் மீண்டும் மாா்ச் 9-ஆம் தேதி கூடும்.
பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்களுக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டை நிலைக்குழுக்கள் ஆராய்வதற்காக இந்த இடைவெளி விடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஜன.28-இல் குடியரசுத் தலைவா் உரையுடன் தொடங்கிய பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில், 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் கடந்த பிப்.1-இல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்தக் கூட்டத் தொடரின் முதல்கட்ட அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை நிறைவடைந்தது. இரண்டாம் கட்ட அமா்வு, மாா்ச் 9-இல் தொடங்கி ஏப். 2 வரை நடைபெறும். அத்துடன் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடா் நிறைவு பெறும்.
முதல்கட்ட அமா்வின் இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமையும் இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்த விவகாரத்தை எழுப்பி எதிா்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன. மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரி (எப்ஸ்டீன் ஆவணங்கள் விவகாரம்) பதவி விலகக் கோரி முழக்கங்கள் எழுப்பட்டன. கூச்சல்-குழப்பம் காரணமாக, அவை அலுவல்கள் மாா்ச் 9-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
அமளிக்கு பஞ்சமில்லாத அமா்வு: மக்களவையில் குடியரசுத் தலைவா் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானம் மீது கடந்த பிப்.2-இல் பேசிய எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, இந்திய-சீனப் படையினா் மோதல் விவகாரத்தில் பிரதமா் மோடியை விமா்சிப்பதற்காக முன்னாள் ராணுவ தலைமைத் தளபதி எம்.எம்.நரவணேயின் சுயசரிதை நூலை (இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை) அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு கட்டுரையைச் சுட்டிக்காட்ட முயன்றாா். ஆனால், விதிமுறைகளைக் குறிப்பிட்டு, அவா் தொடா்ந்து பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அப்போதுமுதல் எதிா்க்கட்சிகள் அமளியைத் தொடங்கின.
பின்னா், இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம், அமெரிக்க பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடா்புடைய ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட விவகாரங்களையும் எழுப்பி, எதிா்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டன.
8 எம்.பி.க்கள் இடைநீக்கம்: மக்களவையில் கடந்த பிப்.3-இல் அதிகாரிகளின் மேஜை மீது ஏற முயன்றதுடன், காகிதங்களைக் கிழித்து அவைத் தலைவா் இருக்கையை நோக்கி வீசியதற்காக தமிழகத்தைச் சோ்ந்த இரு எம்.பி.க்கள் உள்பட 8 எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் (காங்கிரஸ்-7, மாா்க்சிஸ்ட்-1) நடப்பு கூட்டத் தொடா் முழுவதும் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனா். இதனால், எதிா்க்கட்சிகள் தங்களின் எதிா்ப்பை மேலும் தீவிரப்படுத்தின.
மக்களவையில் பிரதமா் உரை தவிா்ப்பு: குடியரசுத் தலைவா் நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானம் மீதான விவாதத்துக்குப் பதிலளித்து, மக்களவையில் கடந்த பிப்.4-ஆம் தேதி பிரதமா் மோடி உரையாற்றவிருந்தாா். ஆனால், கடும் அமளியால் அவரது உரை தவிா்க்கப்பட்டது. பிரதமா் அவைக்கு வராத நிலையில், அவரது இருக்கையை எதிா்க்கட்சி பெண் எம்.பி.க்கள் முற்றுகையிட்டனா்.
பிரதமருக்கு எதிராக ‘எதிா்பாராத செயலில்’ ஈடுபட காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும், எனவே அவைக்கு வர வேண்டாம் என பிரதமரை கேட்டுக் கொண்டதாகவும் மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா கூறிய கருத்துகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. மாநிலங்களவையில் பிரதமா் மோடி பதிலுரை ஆற்றினாா்.
அவைத் தலைவருக்கு எதிராக நோட்டீஸ்: மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா, அவை அலுவல்களை நடத்துவதில் முற்றிலும் பாரபட்சமாக செயல்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டி, அவருக்கு எதிராகப் பதவிநீக்க தீா்மானம் கொண்டுவரக் கோரி காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நோட்டீஸ் அளித்தன. இதையடுத்து, விவகாரத்துக்கு தீா்வுகாணப்படும் வரை மக்களவைத் தலைவா் பொறுப்பில் இருந்து விலகியிருக்க ஓம் பிா்லா முடிவு செய்தாா்.
மாா்ச் 9-ஆம் தேதி தொடங்கும் இரண்டாம் கட்ட அமா்வில் அவைத் தலைவருக்கு எதிரான தீா்மானம் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
ராகுல் ஆவேசம்-அரசு பதிலடி...: மக்களவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் கடந்த புதன்கிழமை ஆவேசமாக பேசிய ராகுல் காந்தி, ‘இந்திய-அமெரிக்க இடைக்கால வா்த்தக ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பாரத மாதாவை மத்திய அரசு விற்றுவிட்டது’ என்று சாடினாா். எப்ஸ்டீன் ஆவணங்களைக் குறிப்பிட்டு, மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரி மீதும் தீவிர குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தாா்.
ராகுலின் கருத்துகள் அப்பட்டமான பொய் என்று பதிலடி கொடுத்த மத்திய அரசு, ‘உலக வா்த்தக அமைப்பு உள்பட பல்வேறு சா்வதேச அமைப்புகளிடம் சரணடைந்ததன் மூலம் இந்திய விவசாயிகள், ஏழைகளை விற்றது முந்தைய காங்கிரஸ் அரசுதான்’ என்றது.
ராகுலை நீக்க தீா்மானம்: ‘ராகுல் காந்தி, இந்தியாவுக்கு எதிரான அந்நிய சக்திகளுடன் கைகோத்துச் செயல்படுகிறாா்; அவரை எம்.பி. பதவியில் இருந்து நீக்குவதுடன், வாழ்நாள் முழுவதும் தோ்தலில் போட்டியிடத் தடை விதிக்க வேண்டும்’ என்று கோரி தீா்மானம் கொண்டுவர பாஜக எம்.பி. நிஷிகாந்த் துபே கடந்த வியாழக்கிழமை நோட்டீஸ் அளித்தாா். இந்த பரபரப்பான நிகழ்வுகளுடன் முதல்கட்ட அமா்வு நிறைவடைந்து, இரு அவைகளும் மாா்ச் 9-க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில்துறை தொடா்புகள் சட்டத் திருத்த மசோதா-2026, நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் வியாழக்கிழமை நிறைவேற்றப்பட்டது. நடப்பு பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் நிறைவேறிய ஒரேயொரு மசோதா இதுவாகும்.