இந்தியா
வெனிசுலாவிடம் இருந்து நேரடி கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்: ரிலையன்ஸுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி
வெனிசுலாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெயை நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய, ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு அமெரிக்கா உரிமம் வழங்கியுள்ளது.
வெனிசுலாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெயை நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய, ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு அமெரிக்கா உரிமம் வழங்கியுள்ளது.
வெனிசுலா அதிபா் நிக்கோலஸ் மடூரா பிடிபட்டதைத் தொடா்ந்து, அந்நாட்டின் மீதான எரிசக்தித் துறை தடைகளை அமெரிக்கா தளா்த்தி வருகிறது.
முன்னதாக, இடைத்தரகா்கள் மூலமாக மட்டுமே எண்ணெய் வாங்க அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது உரிமம் பெற்றுள்ள நிறுவனங்கள் நேரடியாகவே கொள்முதல் செய்ய முடியும்.
வெனிசுலாவின் கனரக கச்சா எண்ணெயைச் சுத்திகரிப்பதற்கேற்ப ரிலையன்ஸின் ஜாம்நகா் ஆலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த நேரடி கொள்முதல் அனுமதியால் நிறுவனத்தின் லாபம் கணிசமாக உயரும் எனக் கருதப்படுகிறது.