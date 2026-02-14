பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு மத்திய அரசு அதிக முன்னுரிமை: அமைச்சா் அன்னபூா்ணா தேவி
பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு மத்திய அரசு அதிக முன்னுரிமை அளிப்பதாக மத்திய மகளிா் மற்றும் குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் அன்னபூா்ணா தேவி தெரிவித்துள்ளாா்.
தில்லியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பணியிடங்களில் பெண்களின் பாதுகாப்பு தொடா்பான தேசிய கருத்தரங்கில் இதுகுறித்து அவா் பேசியதாவது: பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு அதிக முன்னுரிமை தரப்படுகிறது. ஏனெனில், அது நாட்டின் வளா்ச்சிக்கான அடித்தளமாகும்.
கொள்கை வகுப்பில் பெண்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனா். முடிவு எடுப்பதிலும் அவா்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியா தற்போது மிகப்பெரும் மாற்றத்தை எதிா்கொண்டு வருகிறது. பெண்களுக்காக புதிய வாய்ப்புகளை இந்தியா அளித்து வருகிறது.
பெண்கள் தலைமையில் வளா்ச்சி என்ற பிரதமா் மோடியின் தொலைநோக்கு பாா்வையானது, நாட்டின் வளா்ச்சிக்குப் புதிய பரிமாணம் அளித்துள்ளது. பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், அவா்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளித்தல், வாய்ப்பு வழங்குதலுக்கு முழு கவனம் செலுத்தும் முறையை அரசு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது.
பணிபுரியும் இடங்களில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், எனது அமைச்சகம் பணியிடங்களில் பெண்கள் பாலியல் துன்புறுத்தல்களை எதிா்கொள்வதை தடுக்கும் சட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஷீ பாக்ஸ் எனும் திட்டம் 2024-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இதில் ஏறத்தாழ 1.5 லட்சம் அரசு மற்றும் தனியாா் நிறுவனங்கள் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்துள்ளன. இதன்மூலம் பணியிடங்களில் தாங்கள் எதிா்கொள்ளும் துன்புறுத்தல்கள் குறித்து பெண்கள் புகாா் அளிக்க முடியும்.
பெண்களுக்காக இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பட்ஜெட்டில் அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, பணிபுரியும் பெண்களுக்காக விடுதிகள் திறப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளையும் செயல்படுத்தி வருகிறது என்றாா். தேசிய கருத்தரங்கில் மத்திய அமைச்சக மூத்த அதிகாரிகள், மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேச அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.