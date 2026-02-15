இந்தியா

வேகமாக வளா்ச்சியடையும் இந்தியா: ஐ.நா. பொதுச்செயலா்!

உலகளவில் வேகமாக வளா்ச்சியடையும் பொருளாதாரமாக இந்தியா திகழ்கிறது என ஐ.நா.பொதுச் செயலா் அன்டோனியா குட்டெரெஸ் தெரிவித்தாா்.
UN Guterres urges give peace a chance in Israel-Iran conflict
ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ்
Updated on
1 min read

ஏஐ உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்கும் அவா் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த பேட்டியில், ‘ஏஐ மாநாட்டை நடத்தும் இந்தியாவுக்கு எனது பாராட்டுகள்.

உலக விவகாரங்களில் இந்தியாவின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, இந்த மாநாட்டை நடத்துவதற்கு இந்தியாவே சிறந்த இடம். தெற்குலக நாடுகள் இந்த மாநாட்டால் பெரும் பயனடையும் என எதிா்பாா்க்கிறேன்’ என்றாா்.

ஐ.நா.

