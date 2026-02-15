மகா சிவராத்திரி: நாடு முழுவதும் சிவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு! தலைவா்கள் வாழ்த்து!
மகா சிவராத்திரியையொட்டி, நாட்டிலுள்ள சிவாலயங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு முழுவதும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. இதையொட்டி, ஏராளமான பக்தா்கள் விரதம் அனுஷ்டித்து, சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டனா்.
சிவபெருமானுக்குரிய முக்கிய விழாவான மகா சிவராத்திரியையொட்டி, நாடு முழுவதும் சிவாலயங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதலே பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
தமிழகம், கேரளம் உள்பட அனைத்து மாநிலங்களிலும் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. பக்தா்கள் இரவு முழுக்க கண்விழித்து, இந்த பூஜைகளில் பங்கேற்றனா். கோயில்களில் மலா்கள் மற்றும் மின்விளக்குகளால் சிறப்பு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன.
மகா சிவராத்திரியையொட்டி, நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு, குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமா் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனா்.
குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘மகா சிவராத்திரி திருநாளில் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் மனமாா்ந்த நல்வாழ்த்துகள். மகாதேவரின் அருளாசி நம் மீது என்றென்றும் நிலைத்திருக்கவும், நமது தேசம் தொடா்ந்து முன்னேற்றப் பாதையில் பயணிக்கவும் பிராா்த்திக்கிறேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘புனிதமான மகா சிவராத்திரி திருவிழா, காசி முதல் ராமேசுவரம் வரை நாட்டின் நித்யமான மற்றும் அசைக்க முடியாத ஆன்மிக பாரம்பரியத்தின் துடிப்பான அடையாளமாக விளங்குகிறது. மகாதேவா் மற்றும் பாா்வதி தேவியின் அருளாசியால், நம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி, வளம், நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கட்டும்’ என்று கூறியுள்ளாா்.
பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘ஆதிதேவரான மகாதேவா், நம் அனைவா் மீதும் தொடா்ந்து அருள் மழை பொழிய வேண்டுகிறேன். அவரது திருவருள், நம் அனைவருக்கும் வளமையைக் கொண்டுவரட்டும். நமது தேசம் செழிப்பின் உச்சத்தை எட்டட்டும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.