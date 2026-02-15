வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள் குறித்து ராகுல் பொய்களைப் பரப்புகிறாா்: அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு!
அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய யூனியனுடன் இந்தியாவின் வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள் குறித்து மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி பொய்களைப் பரப்பி வருகிறாா் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா குற்றஞ்சாட்டினாா்.
குஜராத் மாநிலம், காந்திநகரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்டில் முதல்முறையாக பொது விநியோகத் திட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் எண்ம (டிஜிட்டல்) நாணயத்தைப் பயன்படுத்தும் முறையை அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தாா். நிகழ்ச்சியில் அவா் மேலும் பேசியதாவது:
வா்த்தக ஒப்பந்தங்கள் விவசாயிகள் நலன்களுக்கு எதிரானவை என்று எதிா்க்கட்சிகள் விமா்சிப்பது நகைப்புக்குரியதாக உள்ளது. காங்கிரஸின் இளவரசா் ராகுல் காந்தி இப்போது நாடாளுமன்றத்தில் எழுந்து நின்று விவசாயிகள் நலன் குறித்துப் பேசுகிறாா். ஆனால், மக்களையும், நாட்டையும் திசைதிருப்பும் நீண்ட நெடிய வரலாறு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உண்டு. இப்போது வா்த்தக ஒப்பந்த விஷயத்திலும் காங்கிரஸ் தனது பொய்களைத் தொடா்கிறது.
ராகுலின் பொய்கள்: வெளிநாடுகளுடன் மேற்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திலும் விவசாயிகளின் நலன்களை முழுமையாகப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு உறுதியாக உள்ளது.
ஐரோப்பிய யூனியன், பிரிட்டன், அமெரிக்காவுடனான வா்த்தக ஒப்பந்தம் இந்திய விவசாயிகளுக்கும், பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கும் எதிரானது என்று ராகுல் காந்தி பொய்யான தகவல்களைப் பரப்ப முயற்சித்து வருகிறாா். அதே நேரத்தில் நமது விவசாயிகள், மீனவா்கள், பால் உற்பத்தியாளா்களை நலன்களைக் காப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. எனவே, யாரும் தேவையற்ற விஷயங்களை எண்ணி கவலைப்பட வேண்டாம்.
உண்மையில் பிரதமா் மோடி தலைமையிலான அரசு பால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
ராகுலுக்கு சவால்: இந்த விவகாரம் தொடா்பாக ராகுல் காந்தியுடன் பொது இடத்தில் நேருக்குநோ் விவாதிக்கவும் பாஜக தயாராக இருக்கிறது. எந்த இடத்தில், எந்த நேரத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று ராகுல் முடிவு செய்தால், பாஜக இளைஞரணித் தலைவா்கூட அவருடன் விவாதித்து உரிய பதிலை அளிப்பாா். அப்போது யாா் விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிராகச் செயல்பட்டாா்கள் என்பதும், யாா் விவசாயிகளைப் பாதுகாக்கிறாா்கள் என்பதும் தெரியவரும்.
உண்மையில் இப்போது மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நமது விவசாயப் பொருள்களும், கடல் உணவுகளும் சா்வதேச சந்தையை முன்பைவிட அதிகமான அளவில எட்ட முடியும். நாட்டில் வறுமையை ஒழிக்க காங்கிரஸ் என்ன பெரிய திட்டங்களைக் கொண்டு வந்தது?. வீடு கட்டித் தருவது, இலவச எரிவாயு இணைப்பு, கழிவறை, குடிநீா், இலவச உணவு தானியம், ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவக் காப்பீடு ஆகியவை பாஜக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்டன.
ஒப்பீடு: கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 27 கோடி போ் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளனா். 81 கோடி பேருக்கு அரசின் இலவச உணவு தானியம் வழங்கப்படுகிறது. விவசாயிகளின் விளைபொருள்களை குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் கொள்முதல் செய்ததில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங்கின் 10 ஆண்டு ஆட்சிக் காலத்தில் இருந்ததைவிட, மோடி அரசின் முதல் 10 ஆண்டுகளில் 15 மடங்கு அதிக கொள்முதல் நடைபெற்றுள்ளது.
70 ஆண்டுகளில் ஒரே ஒருமுறை விவசாயக் கடன்களைத் தள்ளுபடி செய்துவிட்டு, விவசாயிகளைத் தவறாக வழிநடத்துகிறீா்கள். உண்மையில் பாஜக அரசு விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குக்கு நேரடியாக ஆண்டுதோறும் தலா ரூ.6,000 செலுத்தி வருகிறது என்றாா்.