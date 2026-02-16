அதிமுக சின்னம் ஒதுக்கீடு விவகாரம்: தோ்தல் ஆணையம் ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்க தில்லி உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
நமது நிருபா்
புது தில்லி: அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் (அஇஅதிமுக) கட்சிச் சின்னம் ஒதுக்கீடு, கட்சிப் பெயா் மற்றும் கட்சிக் கொடியைப் பயன்படுத்துவது தொடா்பான விவகாரத்தில் எவ்வளவு காலத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்பது குறித்து ஒரு வாரத்தில் விளக்கமளிக்குமாறு தோ்தல் ஆணையத்திற்கு தில்லி உயா்நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
அஇஅதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இருந்த ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு அந்தக் கட்சியின் இரட்டை இலை சின்னம் தொடா்பாக முடிவெடுக்கக்கோரி தில்லியில் உள்ள இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தில் சூரியமூா்த்தி, புகழேந்தி உள்ளிட்டோா் முன்பு மனு தாக்கல் செய்திருந்தனா்.
ஆனால், அந்த மனுக்கள் மீது தோ்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில், சூரியமூா்த்தி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தொடா்ந்த வழக்கில் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு முதல் 2022-ஆம் ஆண்டு வரை தோ்தல் ஆணையத்தில் அளித்த புகாா்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும், எனவே தன்னுடைய மனு மீது விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் தோ்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரியிருந்தாா்.
இதே கோரிக்கையுடன் அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பு குழுவைச் சோ்ந்தவா் என கூறிக்கொள்ளும் புகழேந்தி தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
சூரியமூா்த்தியின் மனுவை விசாரித்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுக்க தோ்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டதுடன் அனைத்து தரப்பு கருத்துகளையும் தோ்தல் ஆணையம் கேட்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தது.
இதேபோல புகழேந்தியின் மனுவை விசாரித்த தில்லி உயா்நீதிமன்றம் அஇஅதிமுக விவகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மனு மீது உரிய முடிவு எடுக்குமாறு தோ்தல் ஆணையத்துக்கு கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது
இந்நிலையில், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பிறகும் அஇஅதிமுக தொடா்பாக வழங்கப்பட்ட மனுக்கள் மீது தோ்தல் ஆணையம் உரிய முடிவெடுக்காமல் நிலுவையில் வைத்திருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டி புகழேந்தி தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஆண்டு (2025) நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குத் தொடா்ந்தாா்
இந்த வழக்கில் பதிலளிக்கும் வகையில் தோ்தல் ஆணையம் தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் நிகழாண்டு ஜனவரி 22-ஆம் தேதி பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்தது
அந்தப் பிரமாணப்பத்திரத்தில் தோ்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளதாவது: அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் (அஇஅதிமுக) கட்சிச் சின்னம் ஒதுக்கீடு, கட்சிப் பெயா் மற்றும் கட்சிக் கொடியைப் பயன்படுத்துவது தொடா்பான விஷயத்தில் தோ்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
அதிமுகவின் கட்சிச் சின்னம் ஒதுக்கீடு, தலைமைத்துவம் மற்றும் அது தொடா்பான பிற விஷயங்கள் குறித்து, பல்வேறு நபா்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பல மனுக்கள் ஏற்கெனவே தோ்தல் ஆணையத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளன. அனைத்து நடைமுறைகளும் கூட்டாகவும் முழுமையான முறையிலும் ஆராயப்படுகின்றன என தோ்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், தோ்தல் ஆணையத்துக்கு எதிராக புகழேந்தி தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சச்சின் தத்தா முன்பு திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது புகழேந்தி சாா்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா்கள் வாதிட்டதாவது: அஇஅதிமுக கட்சி மற்றும் சின்னம் விவகாரத்தில் தோ்தல் ஆணையத்திடம் மனு கொடுக்குமாறும் அதை தோ்தல் ஆணையம் விரைந்து பரிசீலிக்குமாறும் தில்லி உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால், மனு கொடுத்த பின்பும் தோ்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
இரண்டு ஆண்டுகளாகியும் அஇஅதிமுக கட்சி மற்றும் சின்னம் விவகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட மனு மீது தோ்தல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தற்போடு தமிழகத்திற்கு தோ்தலும் அறிவிக்கப்பட உள்ளது என வாதிட்டனா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி சச்சின் தத்தா தோ்தல் ஆணைய வழக்குரைஞா் சுருச்சி சூரியிடம், ‘உங்களிடம் கொடுக்கப்பட்ட மனு மீது இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லையா?. 15 மாா்ச் 2024 அன்று நீதிமன்றத்தால் உத்தரவு பிறபிக்கப்பட்டது. இப்போது இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. முடிவெடுப்பதில் என்ன சிக்கல் உள்ளது ? இதன் மீது முடிவெடுக்க இன்னும் எவ்வளவு நாள் தேவை ? தோ்தலும் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. எனவே, எவ்வளவு காலத்தில் முடிவெடுக்க முடியும் என்பது குறித்து விளக்கம் பெற்று தெரிவியுங்கள் என உத்தரவிட்டு பிப்ரவரி 23-ஆம் தேதிக்கு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தாா்.