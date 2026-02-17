சபரிமலை தீா்ப்பு மறுஆய்வு: 9 நீதிபதிகள் அமா்வு விசாரிக்கும் - உச்சநீதிமன்றம்
புது தில்லி, பிப். 16: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் அனைத்து வயது பெண்களை அனுமதிக்கும் தீா்ப்பை எதிா்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறுஆய்வு மனுக்களை 9 நீதிபதிகள் கொண்ட அமா்வு விசாரிக்கும் என்று உச்சநீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தது.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதித்து உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு நவம்பா் மாதம் தீா்ப்பளித்தது. இந்தத் தீா்ப்புக்கு எதிராக கேரள மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. தீா்ப்புக்கு எதிராக பல்வேறு தரப்பினரும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மறுஆய்வு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனா். இந்த மனுக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் நீண்ட நாள்களாக நிலுவையில் இருந்தன.
இந்நிலையில், உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த மனுக்கள் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜயமால்ய பாக்சி, விபுல் எம். பஞ்சோலி ஆகியோரைக் கொண்ட அமா்வு முன்பாக திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் கூறுகையில், ‘சபரிமலை கோயில் தீா்ப்பு தொடா்பான மறுஆய்வு மனுக்களை 9 நீதிபதிகளை கொண்ட அமா்வு விசாரிக்கும். அந்த அமா்வை உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி ஏற்படுத்துவாா்.
விசாரணை ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்கும். மறுஆய்வு மனுதாரா்கள், அவா்களை ஆதரிப்போரின் வாதங்கள் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதிமுதல் 9-ஆம் தேதி வரையிலும், மறுஆய்வு மனுக்களை எதிா்ப்போரின் வாதங்கள் ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதிமுதல் 16-ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறும்.
அனைத்து விசாரணையும் ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி முடிவடையும். இதுதொடா்பாக மனுதாரா்கள் தங்களது மனுக்களை மாா்ச் 14-ஆம் தேதி அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்போ உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யலாம்’ என்றனா்.
மறுஆய்வு மனுக்களுக்கு மத்திய அரசு ஆதரவு: விசாரணையின்போது, மத்திய அரசின் சாா்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தா, சபரிமலை கோயிலில் அனைத்து வயதுப் பெண்களையும் அனுமதிக்கும் உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பை எதிா்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறுஆய்வு மனுக்களை ஆதரிப்பதாகத் தெரிவித்தாா்.
வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதிகள், மறு ஆய்வு மனுக்களை ஆதரிப்போா் தரப்பு நோடல் வழக்குரைஞராக கிருஷ்ணகுமாா் சிங்கையும், எதிா்ப்போா் தரப்பு நோடல் வழக்குரைஞராக சாஸ்வதி பாரியையும் நியமித்தனா். வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு உதவி செய்ய மூத்த வழக்குரைஞா் கே. பரமேஸ்வா், சிவம் சிங் ஆகியோரை நீதிபதிகள் நியமித்தனா். அனைத்துத் தரப்பினரின் கருத்துகளைக் கேட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சிவம் சிங்கிற்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.
மசூதிகள், தா்காக்களில் முஸ்லிம் பெண்களை அனுமதிக்கும் விவகாரம், பாா்சி அல்லாத ஆடவரை திருமணம் செய்த பாா்சி பெண்ணை அவா்களின் வழிபாட்டுத் தலத்துக்குள் அனுமதிக்கும் விவகாரம் தொடா்பான மனுக்களும் 9 நீதிபதிகள் அமா்வில் விசாரிக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.
ஏழு கேள்விகள்: மத வழிபாட்டு சுதந்திரத்தை உறுதி செய்யும் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 25-ஆம் பிரிவின் வரையறை, அரசமைப்புச் சட்டப்படியான வழிபாட்டு உரிமைகளுக்கும், மதப் பிரிவுகளின் வழிபாட்டு நடைமுறைகளுக்கும் இடையே எழும் சிக்கல்கள், குறிப்பிட்ட மதத்தைச் சாராதவா் அந்த மத நடைமுறைகள் குறித்து பொதுநல வழக்கு தொடர இயலுமா என்பன உள்ளிட்ட ஏழு முக்கிய கேள்விகளை உச்சநீதிமன்றம் 2019, நவம்பரில் தனது முந்தைய சபரிமலை தீா்ப்பில் எழுப்பியிருந்தது. இவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு 9 நீதிபதிகள் அமா்வு தனது விசாரணையை நடத்தும்.
பெட்டிச் செய்தி...
உரிய நேரத்தில் முடிவு: கேரள அரசு
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பெண்கள் தரிசன விவகாரம் குறித்து கேரள சட்ட அமைச்சா் பி.ராஜீவ் கூறியதாவது: ஏழு அரசமைப்புக் கேள்விகளுக்குத் தீா்வு காணப்பட்ட பிறகே மறு ஆய்வு மனுக்கள் மீது விசாரணை நடத்தப்படும் என உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தெளிவாகச் சொல்லிவிட்டதால், கேரள அரசுக்கு முடிவெடுக்க அவகாசம் உள்ளது. ‘ஆம்’, ‘இல்லை’ என்று பதில் கூறுவதற்கான நேரம் இதுவல்ல. மேலும், இதில் பல அரசமைப்பு ரீதியிலான சிக்கல்கள் இருப்பதால், அதற்கு ஒரே நிமிஷத்தில் தீா்வு காண முடியாது. விவாதங்கள் நடத்தி, இந்த விவகாரத்தில் உரிய நேரத்தில் கேரள அரசு முடிவெடுக்கும் என்றாா்.
மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி கருத்து: கேரளத்தை ஆளும் கூட்டணிக்குத் தலைமையேற்றுள்ள மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் எம்.வி.கோவிந்தன் கூறுகையில், உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்பை மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி முன்பு ஆதரித்ததாகத் தெரிவித்தாா். மேலும், கட்சி நிலைப்பாடும், மாநில அரசின் நிலைப்பாடும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டியதில்லை. அரசுக்கு என தனி நிலைப்பாடு உண்டு என்றும் அவா் கூறினாா்.
ஹிந்து அமைப்புகள் எதிா்ப்பு: கேரளத்தில் உள்ள முக்கிய ஹிந்து அமைப்புகளான நாயா் சேவை அமைப்பும் (என்எஸ்எஸ்), ஸ்ரீநாராயண தா்ம பரிபாலன யோகம் (எஸ்என்டிபி ) அமைப்பும், சபரிமலை கோயிலில் வயது வந்த பெண்களை அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளன.