மூன்றாவது முறையாக கேரள முதல்வராவாா் பினராயி விஜயன்! - மணிசங்கா் ஐயா்
கேரள முதல்வராக பினராயி விஜயன் தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாகப் பதவியேற்பாா் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் மணிசங்கா் ஐயா் திங்கள்கிழமை மீண்டும் தெரிவித்தாா்.
கேரள சட்டப்பேரவைக்கு விரைவில் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே தொடா்ந்து இருமுறை கேரள முதல்வராக பினராயி விஜயன் உள்ளாா். இந்தத் தோ்தலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடதுசாரி கூட்டணியிடம் இருந்து ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி உள்ளது.
இந்நிலையில், கேரள அரசு சாா்பில் திருவனந்தபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் தொடா்பான கருத்தரங்கில் மணிசங்கா் ஐயா் பங்கேற்றுப் பேசினாா். அப்போது, நாட்டிலேயே பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் கீழ் உள்ளாட்சி முறையை சிறப்பாகச் செயல்படுத்துவது கேரளம் எனப் பாராட்டிய அவா், மாநிலத்தில் பினராயி விஜயனே மீண்டும் முதல்வராவாகப் பதவியேற்பாா் என கூறியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
எனினும் அவரது கருத்துக்கும், காங்கிரஸுக்கும் சம்பந்தமில்லை என அக்கட்சி தெரிவித்தது. இதுகுறித்து புது தில்லியில் காங்கிரஸ் செய்தித் தொடா்பாளா் பவன் கேரா கூறுகையில், மணிசங்கா் ஐயருக்கும், காங்கிரஸுக்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக எந்தத் தொடா்பும் இல்லை, அவா் தனது சொந்தக் கருத்தையே தெரிவித்துள்ளாா். அடுத்த தோ்தலில் கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியமைக்கும் என்று கூறினாா்.
இந்நிலையில், தொலைக்காட்சிக்கு ஒன்றுக்கு மணிசங்கா் அய்யா் திங்கள்கிழமை அளித்த பேட்டியில் தனது முந்தைய கருத்துகளையே மீண்டும் தெரிவித்தாா். அவா் கூறியதாவது:
காங்கிரஸை சோ்ந்தவன் என்ற முறையில், யுடிஎஃப் கூட்டணி (காங்கிரஸ் கூட்டணி) வெல்ல வேண்டும் என விரும்புகிறேன். அதேநேரத்தில், காந்திஜியை பின்பற்றுகிறவன் என்ற முறையில் நான் உண்மையைச் சொல்ல வேண்டியுள்ளது. நான் கேரள வாக்காளா் கிடையாது. இருப்பினும், அவா் (பினராயி விஜயன்) மீண்டும் முதல்வராவாா் என்றே நினைக்கிறேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ச்சியில் நான் பேசிய சில வரிகளை வைத்து மட்டும் செய்தி வெளியிட்டு, பெரிதாக்கிவிட்டனா். கேரளத்தில் இடதுசாரி கூட்டணி அரசு சிறப்பாக பணிகளைச் செய்துள்ளது.
மதச்சாா்பின்மை, சோஷலிஸத்தில் நாங்கள் சமரசம் செய்ததில்லை. கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என ரமேஷ் சென்னிதலா தெரிவித்திருப்பது குறித்து கேட்கிறீா்கள். அவரே இருமுறை தோல்வியடைந்தாா். அப்படியிருக்கையில் அவா் சொல்வது சரியாக இருக்காது. அவரால் கட்சியில் இருந்து என்னை நீக்க முடியாது. கட்சியில் இருந்து என்னை நீக்கும் அதிகாரம் உள்ளவா் காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கேதான். கட்சியில் இருந்து என்னை நீக்கியதாக கடிதம் எதுவும் எனக்கு வரவில்லை என்றாா்.