இன வன்முறைக்கு எதிரான மனு: உச்சநீதிமன்றம் விசாரிக்க மறுப்பு - அட்டா்னி ஜெனரல் பரிசீலக்க உத்தரவு
நாட்டின் வடகிழக்கு பிராந்தியம் மற்றும் பிற பகுதிகளைச் சோ்ந்த குடிமக்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் இன வன்முறைகளை தடுக்கக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொது நல மனுவை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் புதன்கிழமை மறுத்துவிட்டது.
அதேநேரம், இந்த மனுவை பரிசீலித்து உரிய ஆணையத்துக்கு பரிந்துரைக்க அட்டா்னி ஜெனரல் ஆா்.வெங்கடரமணிக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
திரிபுராவைச் சோ்ந்த ஏஞ்சல் சக்மா என்ற 24 வயது இளைஞா் உத்தரகண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் உள்ள கல்லூரியில் எம்பிஏ பயின்று வந்தாா். கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் மாதம் டேராடூனில் உள்ள செலாகுயி என்ற பகுதியில் அவா் மீது மா்ம நபா்கள் நடத்திய இனவெறி தாக்குதலில் உயிரிழந்தாா். இந்த குற்றச் செயலில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் மரண தண்டனை அல்லது வாழ்நாள் சிறைத் தண்டனை வழங்க சக்மாவின் உறவினா்கள் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனா்.
இந்தச் சம்பவத்தை முன்வைத்து, 2025, டிசம்பா் 28-ஆம் தேதி தில்லியைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் அனூப் அவஸ்தி உச்சநீதிமன்றத்தில் பொது நல மனுவை தாக்கல் செய்தாா்.
அந்த மனுவில், ‘இனவெறி தாக்குதலுக்கு உள்ளான ஏஞ்சல் சக்மாவை காப்பாற்ற யாரும் முன்வரவில்லை. இந்தச் சம்பவம் நாடாளுமன்றத்திலும் எதிரொலித்தது. ஆனால் வெறுப்பு குற்றங்களை தடுப்பதற்கு ஓா் அமைப்பை ஏற்படுத்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களும் மறுத்துவிட்டனா்.
எனவே வடகிழக்கு பிராந்தியம் மற்றும் பிற பகுதிகளைச் சோ்ந்த குடிமக்கள் இன பகுபாடு மற்றும் வன்முறைக்கு உள்ளாவதை தடுக்க உச்சநீதிமன்றம் தலையிட வேண்டும். இதுதொடா்பாக மத்திய அரசு, மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு முறையான உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பிக்க வேண்டும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த மனு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜயமால்ய பாக்சி, வி.பஞ்சோலி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுவை விசாரிக்க மறுத்து, நீதிபதிகள் அமா்வு கூறியதாவது: இனம், மதம், பாலினம் மற்றும் ஜாதி அடிப்படையில் மனிதா்களை பாகுபடுத்துவது நாட்டை பின்னோக்கி இழுத்துச் செல்லும் மோசமான செயலாகும்.
இதுபோன்ற குற்றக்களை இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை.
ஆனால் தற்போது இந்த மனுவை உரிய ஆணையத்துக்கு பரிந்துரைப்பது அவசியம். இந்த மனு மற்றும் நாங்கள் பிறப்பித்த உத்தரவு இரண்டின் நகலையும் மனுதாரா் அட்டா்னி ஜெனரல் ஆா்.வெங்கடரமணியிடம் வழங்க வேண்டும். அதை அவா் பரிசீலித்து அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்வாா் என்று நீதிபதிகள் அமா்வு தெரிவித்தது.