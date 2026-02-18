ஹிந்து குடும்பங்கள் 3 குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும்- மோகன் பாகவத் வலியுறுத்தல்
ஹிந்து குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் குறைந்தது 3 குழந்தைகளையாவது பெற்றெடுக்க வேண்டும் என ஆா்எஸ்எஸ் தலைவா் மோகன் பாகவத் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம், லக்னெளவில் உள்ள சரஸ்வதி சிசு மந்திா் எனுமிடத்தில் நடைபெற்ற சமூக நல்லிணக்கக் கூட்டத்தில் இதுகுறித்து அவா் பேசியதாவது:
நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையில், ஹிந்துக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது கவலையளிக்கிறது. தூண்டுதல் அல்லது வற்புறுத்தல் அடிப்படையில் நடைபெறும் மதமாற்றம் தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும். ஹிந்து மதத்தில் இருந்து வேறு மதத்திற்கு மாறியவா்களை மீண்டும் தாய்மதத்தில் சோ்க்கவும், அவா்களின் நலன்களை காக்கவும் முயற்சிகள் தேவை. ஹிந்துக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்வதும், அதிகாரத்தில் இருப்பதும் அவசியம். ஹிந்துக்களுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை. இருப்பினும் ஹிந்துக்கள் விழிப்போடு இருப்பது அத்தியாவசியம் ஆகும்.
நாட்டில் நடக்கும் ஊடுருவல் (பிற நாட்டு மக்கள் சட்டவிரோதமாக குடியேறுவதை சொல்கிறாா்) கவலை தருகிறது. அந்த நபா்களை தேடி கண்டுபிடித்து, நாட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும். அவா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு தரக் கூடாது. ஹிந்து குடும்பங்கள் குறைந்தது 3 குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும். ஏனெனில் குறைந்தது 3 குழந்தைகள் இல்லாத குடும்பம் எதிா்காலத்தில் அழிந்துவிட வாய்ப்பு இருப்பதாக அறிவியல் ரீதியிலான கருத்துகள் தெரிவிக்கின்றன. இதை புதுமண தம்பதிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சமூகத்தில் போதிய நல்லிணக்கம் இல்லாததால் பாகுபாடு உருவாகிறது. ஆதலால் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் தாங்கள் ஒரே நாட்டைச் சோ்ந்தவா்கள், தங்களது தாய்மண் ஒரே தாய்மண்தான் என்பதை உணர வேண்டும். நல்லிணக்க தத்துவமே சநாதன சிந்தனை ஆகும். வேறுபாடுகள் உருவாகத்தான் செய்யும். ஆனால் அவற்றுக்கு புரிதல் மற்றும் நடவடிக்கை மூலம் தீா்வு காண வேண்டும். இதை ஏற்காதோரை எதிரியாக பாா்க்கக் கூடாது. ஒரு வீட்டின் அடித்தளமே பெண்தான். அவா்களை நாம் பலவீனமானவா்களாக பாா்க்கக் கூடாது.
எதிா்காலத்தில் உலகிற்கு இந்தியா தலைமை தாங்கும். உலகில் உள்ள அனைத்து பிரச்னைகளுக்கும் நமது நாட்டிடம் தீா்வு உள்ளது. அமெரிக்கா, சீனா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள சில சக்திகள் நமது நாட்டின் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு எதிராக செயல்படுகின்றன. அவற்றுக்கு எதிராக விழிப்போடு இருப்பதோடு, பரஸ்பரம் புரிந்து செயல்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
லக்னெளவில் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய மோகன் பாகவத், ‘கோயில்கள், கிணறுகள், சுடுகாடுகள் அனைத்து ஹிந்துக்களுக்கும், பாகுபாடு இன்றி திறக்கப்பட வேண்டும். குழந்தைகளிடம் வேலை பாா்ப்பது என்பது அதிகம் சம்பாதிக்கவோ அல்லது உணவுக்காகவோ இல்லை, பிறருக்காக சேவை செய்யத்தான் என்பதை நாம் சொல்லித் தர வேண்டும்’ என்றாா்.