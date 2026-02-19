காமாக்யா கோயிலில் பிரியங்கா வழிபாடு: அசாம் தேர்தல் திட்டங்கள் தீவிரம்!

காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி வத்ரா குவாஹாட்டியில் உள்ள காமாக்யா தேவி கோயிலில் வழிபாடு மேற்கொண்டார்.
இரண்டு நாள் பயணமாக குவாஹாட்டிக்கு வருகை தந்துள்ளார் பிரியங்கா காந்தி. அசாம் தேர்தலுக்கான கட்சியின் வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்வதற்காக கூட்டங்களை நடத்தவுள்ளார்.
மார்ச்-ஏப்ரல் மாதங்களில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படும் 126 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான கட்சியின் திரையிடல் குழுவின் தலைவராகப் பிரியங்கா உள்ளார்.
குவாஹாட்டி விமான நிலையத்தில் வருகை தந்த பிரியங்காவை மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் கௌரவ் கோகோய் மற்றும் கட்சியின் பிற மூத்த தலைவர்கள் அவரை வரவேற்றனர்.
விமான நிலையத்திலிருந்து, அவர் நிலாச்சல் மலைகளின் மேல் உள்ள புகழ்பெற்ற காமாக்யா தேவி கோயிலுக்குச் சென்று வழிபாடு மேற்கொண்டார்.
வயநாடு எம்.பி., கட்சியின் அரசியல் விவகாரக் குழு உறுப்பினர்களைச் சந்தித்து, எம்.எல்.ஏ.க்கள், மாவட்டத் தலைவர்கள் மற்றும் எம்.பி.க்களுடன் நேரில் சந்திப்புகளை நடத்துவார் என்று மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.